中國掀父母購房子女接力還貸 還款期限延至90歲

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（中央社台北15日電）中國各地出奇招救房市。繼廣西南寧房貸還款年齡期限延長至80歲後，四川成都有銀行推出「接力貸」房貸產品，父母及子女共同貸款，父母的還款年齡期限可延長至90歲，減少月供金額。

陸媒紅星新聞今天報導，記者以客戶身分向成都一些商業銀行查詢，其中建行分行個貸中心工作人員說，目前該行正常借款人的年齡不超過70歲，「貸款人年齡＋貸款期限」不超過75歲，但如果年老客戶希望透過延長貸款年期來降低月供金額，可採用一款名為「合力貸」的房貸產品。

這種房貸是將子女作為共同還款人，銀行在審核時會參考子女的年齡，「貸款人年齡＋貸款期限」最長可以達到90歲。

該工作人員表示，「合力貸」需由省分行審批，銀行會同步考慮父母和子女的資質、徵信、還款能力等。這項業務開辦以來，辦理的人不多。

工商銀行分行個貸中心工作人員表示，該行也有類似的房貸產品，名為「接力貸」，父母作為主貸人購房，如果考慮延長貸款期限，可以將子女作為共同借款人，「父母年齡＋貸款期限」不超過90歲，「子女年齡＋貸款期限」不超過75歲，最長貸款期限30年。

假設一名60歲市民貸款人民幣150萬元（約新台幣663萬元）購房，利率4.85%，正常最長可貸款15年，月供約1萬1745元；如果他將子女作為共同還款人，貸款30年，月供約為7915元，相差3830元。

報導引述中國銀行研究院研究員葉銀丹表示，銀行延長房貸還款年齡期限，反映人口老化下房市需求發生變化。

他指出，當前40、50歲人群工作相對穩定，具有較好的還貸能力，疊加日後即將推出的延遲退休政策，還款能力更有保障。放寬貸款人「年齡＋貸款年限」的政策，有助當前房市低迷下激發需求。

葉銀丹表示，放寬「年齡＋貸款年限」的政策在一定程度上也能滿足中老年人購房養老的需求，有助改善養老居住條件；同時有助提高中老年人透過「接力貸」等形式為子女購房，降低年輕人購房難度。

廣西南寧多個建案此前公布，房貸年齡期限可延長至80歲，即使60歲的人也可以貸款購房，引發熱議。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120215