要求上海訪團待飯店？陸委會：沒有限制住居令

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（中央社記者李雅雯台北15日電）針對台北市議員秦慧珠表示，上海訪問團被要求除了參加批准活動外，其餘時間必須待在飯店，陸委會今晚回應，沒有「限制住居令」，相關行程都由台北市政府規劃、提出申請。

秦慧珠15日指出，上海市訪問團僅能走審定核准行程，以台灣燈會行程為主，過去與上海市台辦副主任李驍東熟識的民間人士請吃宵夜都不可以；除了核准行程外，其他時間只能待在飯店，「這真的很瞎，不是跟坐牢很像」。

陸委會回應，目前政府尚未開放中國大陸人士來台專業交流，相關人員來台必須符合專案申請規定。北市府邀請上海一行人來台，行程規劃都由北市府提出，北市府也表達，配合政策及法規、訪團在台交流以「低調、單純、安全」為原則。

陸委會指出，政府經過評估後，同意以專案方式許可，關於下達「限制住居令」與處理拖延等非事實，北市府也沒有提出宵夜行程。建議有關細節應由北市府依公開、透明原則對外說明。

陸委會15日上午對外指出，專案許可北市府申請中國大陸上海市台辦等一行人來台參加台灣燈會和市政交流，該團將由上海市台辦副主任李驍東帶隊。北市府說明，上海市訪問團6人訂於18至20日來台參加台灣燈會相關活動，同時參訪市政建設。（編輯：邱國強）1120215