國台辦稱助農漁產輸陸 陸委會：破壞貿易機制在先

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（中央社記者李雅雯台北16日電）中國大陸國台辦主任宋濤表示，對於台農漁產品恢復輸陸一事，將協調相關部門解決；陸委會回應，中國大陸嚴重破壞兩岸正常貿易機制，呼籲陸方不要將經貿措施當作對台農業統戰工具。

新華社15日報導，宋濤15日在北京會見台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成一行人。

宋濤會上提到，要和平、要發展，要交流、要合作是兩岸同胞共同心聲，支持台灣農漁民分享大陸發展機遇。對於希望恢復台灣農漁產品輸陸呼聲，「我們高度重視，在符合檢驗檢疫標準的前提下，將協調相關部門積極予以解決」。

陸委會16日回應，中國大陸從2021年3月以來，片面以疫病蟲害及農藥超標等農產品檢驗檢疫技術性貿易障礙為由，無預警先後暫停台灣農漁產品輸陸，該舉不符合世界貿易組織（WTO）相關規範，嚴重破壞兩岸正常貿易機制。

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陸委會強調，台灣業務主管機關多次透過WTO管道及雙方農產品檢驗檢疫協議既定機制，要求陸方就技術性議題進行溝通、務實解決，陸方均未正面回應。

陸委會呼籲，陸方不要將經貿措施當作對台農業統戰工具，對岸的刻意政治操作，無助兩岸農漁產業長遠發展和兩岸良性互動，兩岸農業交流應維護台灣農業及農民整體利益，才有利兩岸關係穩定發展。（編輯：張淑伶）1120216