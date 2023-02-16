上海代表團訪北市 分析：疫後交流正面發展訊息

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（中央社記者李雅雯台北16日電）上海市台辦副主任李驍東將率隊赴台與台北市城市交流。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳解讀，這是兩岸交流正面訊息，訪問目的定位在城市交流，毋須賦予過多政治意涵。

張五岳今天接受中央社記者訪問表示，上海市台辦組團訪問台北市，這是過往一直在做的城市交流，這場交流具備雙方善意，雖然這股作為尚未能達到兩岸融冰，不過對於兩岸關係發展，絕對有正向意義。

他認為，台北市政府為了該案專案申請許可，陸委會也依法審核相關事項，一切都有所根據，也說好了不談高度敏感政治話語，這趟訪問就是一場城市交流，毋須賦予太多政治考量、政治意涵，疫後兩岸交流本就是共識，相信多數台灣人民也樂見這樣的互動。

張五岳表示，這場疫後交流釋放正向善意訊息，後續若能有更多的積沙成塔，例如，兩岸人道關懷互助、兩岸民眾權益切身相關討論等，對於兩岸關係發展會有更多助力。

「確保兩岸和平格局不生變，最好的方法就是多接觸、多了解」，張五岳強調，兩岸有機會互相了解，也有外在因素帶來的挑戰，要從大處著眼，目前最重要的關鍵議題就是確保和平格局，最好的方法就是兩岸多接觸、多了解。

他說，兩岸多接觸、多了解未必可以增進共識，但是一定可以避免誤判，莫以善小而不為，只要是對兩岸人民有益，都應加以努力開拓。

陸委會15日表示，專案許可台北市政府申請上海市台辦等一行人來台參加台灣燈會和市政交流。台北市政府說明，上海市訪問團6人訂於18至20日來台參加台灣燈會相關活動，同時參訪市政建設。（編輯：楊昇儒）1120216