王毅：中歐可籌備高峰會 推動交流恢復疫前水平

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（中央社台北19日電）中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日會見歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾時說，中國願全面重啟與歐洲和世界的往來，雙方可籌備中歐領導人會晤，推動雙方交流盡快恢復疫前水平。

根據中國外交部官網今天公布內容，王毅是在出席慕尼黑安全會議時會見波瑞爾（Josep Borrell），並作上述提議。

王毅說，中歐「是伙伴不是對手，共識遠大於分歧」。今年是中國和歐盟建立全面戰略伙伴關係20周年，雙方應堅持伙伴關係定位，「尊重彼此核心利益」，珍惜合作成果，開闢「更加美好的下一個20年」。

他聲稱，中國已「成功走出疫情大流行階段」，願全面重啟同歐洲和世界的往來。雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤，充分用好各領域高層對話機制，推動雙方交流盡快恢復至疫前水平。

王毅宣稱，中歐經貿關係的本質是「優勢互補、互利共贏」，雙方應保持開放合作，拒絕脫鉤斷鏈，共同維護全球產供鏈穩定；中方並希望歐盟和成員國恪守「一個中國」原則，維護好中歐關係的政治基礎。

根據中方公布內容，波瑞爾說，歐方一直以成熟坦誠的態度推動歐中關係發展。歐盟「堅定不移奉行一個中國政策，承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，支持中國維護國家主權和領土完整」，將把這一原則落實到歐中政治關係之中。

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波瑞爾表示，歐盟希望與中方加強高層交往，推進各領域合作，這有利於歐洲和中國，也有利於世界。歐方願與中方共同籌備好下次歐中領導人會晤，就共同關心的問題深入交換意見。

根據公布內容，王毅在提到烏克蘭危機時說，中方堅持勸和促談，願與歐方加強溝通，持之以恆尋找政治解決途徑。面對變亂交織的世界，中歐應加強合作，為世界注入更多的穩定性。但這一公布沒有提到波瑞爾對烏克蘭危機的說法。（編輯：邱國強）1120219