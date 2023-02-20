國安法觸及港府資助環團 申辦人不得參與港獨

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香港文匯報報導，香港國安法的觸手已延伸至向政府申請援助的環保組織。（中新社）

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（中央社記者張謙香港20日電）香港國安法的觸手已延伸至向政府申請援助的環保組織，據報導，由政府資金成立的環境及自然保育基金已要求所有申請撥款的團體承諾遵守國安法。

香港文匯報今天在報導中引述基金主席鄭錦鐘說，針對外界關注基金撥款會否淪為「港獨」組織的「提款機」，基金早前已要求申請資助的機構和主要負責人需要聲明遵守國安法。

他說，政府要求申辦者必須在過去沒有涉及一些參與「港獨」和危害國安的活動。

同時，基金將會加強審視申請團體的成立宗旨和理念，基金會秘書處會查看申請者的背景，包括過去曾否涉及一些參與「港獨」的活動。

但他表示，基金審批撥款不會以政治先行，只是着重申請者的守法意識，「歡迎所有符合資格的團體來申請，即使被指有政治色彩的團體來申請不代表會被拒……」。

環境及自然保育基金於1994年成立後，一直獲得政府注資，以援助社區的環保行動。

2019年中香港爆發「反送中」運動，不少團體捲入其中，期間曾有媒體報導，一些獲基金撥款支持的環保組織支持這場運動，甚至主張「港獨」。（編輯：張淑伶）1120220