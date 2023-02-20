遭美指控擬軍援俄羅斯 中：不接受美國發號施令

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（中央社台北20日電）針對美國國務卿布林肯公開指控中國正考慮向俄羅斯提供武器彈藥用於戰爭，中國外交部發言人汪文斌今天說，美方沒有資格對中方發號施令，中方從不接受美國對中俄關係指手畫腳，脅迫施壓。

汪文斌並反控美國說，源源不斷提供武器的是美方，而不是中方。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，汪文斌在回答外媒詢問時，作上述表示。

汪文斌首先說，源源不斷提供武器的是美方，而不是中方。美方沒有資格對中方發號施令，中方也從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。

他聲稱，中方在烏克蘭問題上的方針歸結為一句話，就是「勸和促談」。「究竟是誰在呼籲對話爭取和平？又是誰在拱火遞刀鼓動對抗？國際社會有目共睹」。

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汪文斌又說，中方敦促美方確實「反思自身所作所為，多為緩和局勢、勸和促談做些實事，停止甩鍋推責、散播虛假訊息」。中方將繼續堅定「站在對話一邊，站在和平一邊」，為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用。

布林肯（Antony Blinken）19日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示，美方掌握的情報顯示，中國正在考慮對俄羅斯提供「致命支援」以用於（烏克蘭）戰爭。他並解釋，「致命支援」是「從彈藥到武器本身的一切」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120220