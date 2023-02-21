中國民間儲蓄驟增 但存戶口袋沒變深

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（中央社台北21日電）中國人民銀行近期公布1月份民間存款額驟增創歷史新高，實際上人均儲蓄卻不及人民幣（下同）8萬9400元（約新台幣39萬元），經換算中國家庭戶均存款僅美國的1/2。

受北京當局防疫嚴封控加上房市低迷等因素影響，中國經濟疲弱消費不振，人行披露今年1月民間的人民幣存款增加6兆8700億元，其中住戶存款增加6兆2000億元，創歷史同期新高，年增7900億元。

不過中國媒體上觀新聞今天報導，以人均值分析，民間儲蓄飆增但存戶口袋沒變深，同樣依人行公布的金融數據，中國住戶存款餘額為126兆2000億元，人均存款約8萬9400元，按一家3口算，中國每戶儲蓄不到30萬。

根據美聯儲（Fed）和美國聯邦存款保險公司（FDIC）公布的數據，3口之家的美國家庭疫情前平均存款額約莫17萬5000美元（約新台幣531萬元），經換算中國家庭的存款僅美國的1/4。

慮及美元和人民幣的實際購買力，這個差距可望再縮小一半，也就是中國家庭的戶均存款，大約是美國家庭的一半左右。

何況中國民間儲蓄的平均值僅排名前4的北京、上海、浙江、江蘇達兩位數，分別是26萬7800元、21萬1500元、12萬5800元、10萬7200元，其他省分都低於人均10萬元，還有少數省分不及5萬元。

報導指出，存款增加浮現民眾不花錢也不投資的擔憂，這可從人行公布的數據得知，當前民間定期存款占比不斷攀升，去年10月達到69.2%，為近年來新高。

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於此同時，去年民間存款成長的規模遠超過貸款，兩者之間呈現剪刀差，貸款增加的比例僅占存款的21%左右，存貸款差額也創新高，相比於2019年，2022年存貸差提高了49.05%，投資風險偏好呈現保守趨勢。

其中以房地產投資增幅銳減最顯著，從去年4月起持續負增長，全年負成長10%；而經濟支柱之一的製造業投資也成長乏力，年增幅也是不增反減。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120221