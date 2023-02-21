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COVID-19疫苗未來規劃每年打1劑 65歲以上高風險族群2劑
首頁 / 兩岸

中國衛健委：做好COVID-19病毒實驗室安全管理

2023/2/21 16:38
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（中央社台北21日電）肆虐全球3年的COVID-19疫情起於中國武漢市，其病毒來源至今仍莫衷一是。隨著防疫進入新階段，中國國家衛健委1月已發出通知，要求各地做好「新冠病毒實驗室生物安全管理工作」。

澎湃新聞報導，國家衛生健康委辦公廳1月17日發出「關於進一步做好新冠病毒實驗室生物安全管理工作的通知」稱，隨著疫情防控政策的優化調整，病原微生物實驗室生物安全面臨新的形勢和任務。

這份通知針對COVID-19的病毒（中國稱新冠病毒）實驗活動管理、病毒運輸管理、病毒毒株和樣本管理、加強實驗室生物安全監管列出規範。

根據「通知」，新冠病毒培養、動物感染實驗應當在生物安全三級及以上實驗室開展。在三級及以上實驗室開展的實驗活動，開展前應當依法經過批准。實驗室應當根據風險評估結果，選擇適宜的個人防護用品。

「通知」要求，各實驗室及其設立單位要特別加強此病毒既往流行毒株和感染性樣本及其實驗活動的管理。實驗活動結束後，實驗室應當在6個月內將毒株送交保藏機構保藏或者就地銷毀。

同時，感染性樣本原則上就地銷毀或滅活處理，對確需保存的非滅活樣本，應當及時送交具備保存條件的機構保存。實驗室分離到新出現的變異毒株，應在90天內送交保藏機構保藏。

「通知」要求，各級衛生健康行政部門要依法履行監管職責，「提升實驗室生物安全監管能力」，強化實驗室監督檢查等，發現違法違規行為要依法嚴肅查處。

關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情溯源一直是各界爭議焦點。有研究認為，武漢華南海鮮市場是疫情爆發原點，病毒經由動物傳給人類；但也有科學家認為，病毒可能源於實驗室。（編輯：張淑伶/邱國強）1120221

#COVID-19
#中國國家衛健委
#國家衛生健康委辦公廳
COVID-19
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