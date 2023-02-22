港府擬消除社會陰霾 啟動開心香港活動

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（中央社記者張謙香港22日電）香港當局今天宣布啟動「開心香港」活動，此舉似乎是要消除社會自「反送中」運動及香港國安法實施以來所積聚的社會撕裂和陰霾。

香港財政司司長陳茂波早上向立法會宣讀2023至2024年度財政預算案時，公布了這項計畫。

他說，為了讓市民同享共樂，為社會增添開懷笑臉，當局即將啓動以市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，聚焦美食體驗、愉快遊樂、文青創作等活動，讓市民有多元化的本地玩樂選擇，也有助刺激消費和經濟。

據公布，未來數月，政府會在多個地區舉辦大型「美食市集」，匯聚中國大陸、本地及海外美食，讓市民及旅客享受中外美食。

旅遊發展局也將於夏天舉辦以維多利亞港為舞台的大型嘉年華，全球不同地方的表演團體將來港表演舞蹈和音樂，同時有街頭表演。

此外，西九文化區管理局、迪士尼樂園、海洋公園、數碼港及科技園等機構也會響應活動，年內舉辦有主題特色的市集、嘉年華或其他活動。

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陳茂波沒有解釋啟動「開心香港」活動的原因，但各界都感受到，自2019年中「反送中」爆發及國安法實施後，香港社會撕裂，儘管當前社會大致平和，但陰霾未除，不滿情緒仍然潛伏在不少港人心中。

隨著香港走出3年疫困，港府早前也啟動 「你好，香港」（Hello Hong Kong）活動，但這項活動主要針對海外地區及民眾，目的是推廣香港旅遊及營商優勢。（編輯：唐佩君）1120222