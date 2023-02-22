習近平談科技自立：迫切需要加強基礎研究

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（中央社台北22日電）中共總書記習近平昨天針對科技自立自強表示，各級黨委和政府要把加強基礎研究納入科技工作重要日程；他還說要培養青少年，即使是在教育「雙減」政策中，還是要做好「科學教育加法」。

新華社今天報導，中共中央政治局21日就「加強基礎研究」進行第3次集體學習，由北京大學校長、中科院院士龔旗煌教授就這個問題講解並提出工作建議。

習近平在聽取講解和討論後發表講話說，應對國際科技競爭、實現高水平自立自強，推動構建新發展格局、實現高質量發展，「迫切需要我們加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題」。

習近平指出，必須深化基礎研究體制機制改革。要穩步增加基礎研究財政投入，鼓勵社會力量設立科學基金、科學捐贈等多元投入，提升國家自然科學基金及其聯合基金資助效能。

他說，要處理好「新型舉國體制」與市場機制的關係，健全和基礎研究長周期相匹配的科技評價激勵、成果應用轉化、科技人員薪酬等制度，長期穩定支持一批基礎研究創新基地、優勢團隊和重點方向。

習近平強調，要協同構建「中國特色國家實驗室體系」，布局建設基礎學科研究中心，超前部署新型科研信息化基礎平台，形成強大的基礎研究骨幹網絡。鼓勵科研機構、高校和企業開展聯合，爭取早日實現用自主的研究平台、儀器設備來解決重大基礎研究問題。

在人才培育方面，他提到賦予科技領軍人才更大的人財物支配權和技術路線選擇權，還要「加強科研學風作風建設，引導科技人員摒棄浮誇、祛除浮躁，坐住坐穩『冷板凳』」，並要「堅持走基礎研究人才自主培養之路」。

儘管希望實現科技自立自強，但他聲稱「人類要破解共同發展難題，比以往任何時候都更需要國際合作和開放共享」，要構築國際基礎研究合作平台，設立面向全球的科學研究基金，加大國家科技計畫對外開放力度，圍繞氣候變化、能源安全、生物安全等全球問題，拓展和深化中外聯合科研。

習近平還提到造成補教界大震盪的教育「雙減」政策（指減輕義務教育階段學生校內作業和校外學習負擔），表示要在教育「雙減」中做好科學教育加法，激發青少年好奇心，培育具備科學家潛質、願意獻身科學研究事業的青少年群體。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120222