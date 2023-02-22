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蒲亭暫停美俄限核武條約 中：雙方履約有分歧

2023/2/22 17:17
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（中央社台北22日電）俄羅斯總統蒲亭宣布暫停履行美俄「新戰略武器裁減條約」，中國外交部發言人汪文斌今天說，中方注意到俄美「在履約問題上的分歧」，盼雙方透過對話協商解決分歧，確保條約順利執行。

此外，針對烏克蘭外長庫列巴向中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅說，中國作為「尊重主權領土的國家」，就該按此原則要求俄軍撤出烏克蘭，中方即將發布的烏克蘭危機立場文件是否會從這一立場出發？汪文斌不願正面回答，僅說中方會及時發布相關消息，「你可以保持關注」。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，汪文斌在回答俄媒及西方媒體提問時，分別作上述表示。

汪文斌說，「新戰略武器裁減條約」是俄美21世紀達成的重要雙邊核裁軍條約，也是目前俄美之間唯一的軍控條約。這項條約對維護全球戰略穩定、增進國際與地區和平、實現無核武器世界目標等均具有重要意義。

他表示，中方注意到俄美「在履約問題上的分歧」，希望雙方透過建設性對話協商妥善解決分歧，確保條約順利執行。

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根據報導，外媒針對庫列巴（Dmytro Kuleba）向王毅表態的問題還包括，中方會不會要求俄軍完全撤出所有中國曾認為是烏克蘭主權領土、包括克里米亞在內的地區？

汪文斌僅表示，中方先前已經多次介紹過將發布關於「政治解決烏克蘭危機的立場文件」，相關消息會及時發布，「你可以保持關注」。而關於王毅訪俄的相關情況，中方也會適時發布消息。（編輯：邱國強/唐佩君）1120222

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