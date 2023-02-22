宋濤見星外長 陸委會：中共操作國際不實宣傳

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（中央社記者李雅雯台北22日電）中國大陸國台辦今天聲稱，宋濤會見新加坡外交部長維文，要向國際社會說清楚「台灣問題」；陸委會回應，星國外交部聲明與陸方聲稱有落差，中共慣常對國際社會操作不實宣傳。

陸委會22日晚間表示，根據新加坡外交部所發布聲明，根本沒有中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）所稱維文（Vivian Balakrishnan）提到恪守「一中原則」、反對台獨等內容。

陸委會認為，中共慣常對國際社會操作不實宣傳。政府將持續揭露北京方面的謊言、充分說明我方政策，爭取國際支持。

陸委會指出，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與事實，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣的未來由2300萬台灣人民決定，中共無權置喙，其刻意向各方散布錯誤的「一個中國原則」等矮化台灣主張，國際社會及台灣人民從未接受。

國台辦主任宋濤21日在北京會見維文，提到兩岸關係。而國台辦主任會見外國外交部長，十分罕見。

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國台辦上午舉行例行記者會。有媒體提問，有評論認為宋濤會見維文提到兩岸關係，似是陸方希望新加坡扮演橋梁角色，要求發言人朱鳳蓮對此回應。

朱鳳蓮回答時聲稱，堅持「一個中國」原則「是公認的國際關係基本準則，是國際社會普遍共識，向國際社會講清楚台灣問題的歷史經緯和法理事實，講清楚我們為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程所作的工作和努力，是國台辦的工作之一」。（編輯：邱國強）1120222