中國兩會召開在即 會議期間民眾上訪屬違法

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）中國3月上旬即將召開「兩會」，各項安保措施近期已陸續啟動。對於在兩會期間上訪的行為，從地方政府到法界人士均定調為未按法定程序、不具有合法性。

第14屆全國人民代表大會第一次會議和14屆政協全國委員會第一次會議，將分別於3月5日、4日在北京揭幕。由於這次的會議中將誕生新一屆的執政團隊，因此格外受到關注。

在會議之前，中國官方持續加強社會管控，對於民眾選擇兩會期間上訪，也再次重申屬於違法行為。

近日，一篇名為「兩會期間進京上訪違法嗎」的文章再次在中國網路社群中流傳，不少地方政府、法院與法界人士的微信公眾號也接力轉發。文章開宗明義強調，信訪是公民的權利，維護自身合法權益無可厚非，必須依法合理表達訴求，「選擇兩會期間上訪的大部分信訪人並不是按照法定程序上訪，而是擇機給基層政府施加壓力，所以不具有合法性。」

文中引述公安部修訂「關於公安機關處置信訪活動中違法犯罪行為適用法律的指導意見」，指出31項與上訪有關的違法行為，包含「違反規定越級走訪」、「不按規定推選代表，多人就同一信訪事項到信訪接待場所走訪」、「在信訪接待場所滯留、滋事」、「在信訪接待場所、其他國家機關門前或者交通通道上堵塞、阻斷交通或者非法聚集」等。

過去幾年，在兩會召開前夕，類似的文章都會再次於中國社群平台中轉傳。除了上述這篇文章外，中國最高人民法院於2018年間駁回上訪民眾提出申訴，要求撤銷尋釁滋事罪的通知書，近日也再次被多個政府部門、機構與媒體引用。

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根據這份通知書，最高法院指出依「信訪條例」，在非信訪場所上訪，嚴重妨害社會管理秩序，構成尋釁滋事罪。判決於法有據，申訴理由不能成立，不予採納。

新華社報導，近日中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清在中央政法委員會全體會議上強調，要深入貫徹中共總書記習近平法治思想和總體國家安全觀，旗幟鮮明講政治，真抓實幹見實效，紮實做好全年各項工作。會議並聽取春節期間安保工作情況彙報，研究部署全國兩會的安保工作。（編輯：周慧盈）1120223