內蒙古露天煤礦坍塌事故 相關人員已被控制

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（中央社台北23日電）內蒙古露天煤礦坍塌事故，目前已造成4人死亡，仍有49人失聯，公安機關已介入調查，相關人員已被控制。網傳影片顯示，事發當時突然大面積山崩，許多施工車輛閃避不及遭掩埋。

央視新聞報導，內蒙古阿拉善左旗新井煤業有限公司露天煤礦大面積坍塌事故救援指揮部23日召開記者會指出，關於邊坡坍塌的具體原因正在進一步調查，公安機關已介入調查，「相關人員已被控制」，後續將適時公布調查結果。

在善後方面，指揮部表示，已經詳細梳理失聯人員及親屬訊息，抽調專門工作人員組成工作專班，按照一家一專班原則，積極穩妥做好撫慰安置等工作。

這起嚴重的煤礦坍塌事故目前已造成4人死亡，仍有49人被埋失聯。

中國社群平台微博曝光煤礦坍塌的影片顯示，事發當時，巨大的山崩造成大量土體坍方與煙塵，大批施工車輛想躲避但根本來不及而遭掩埋。

據陸媒報導，內蒙古新井煤業有限公司是一家由自然人控制的企業，兩個自然人陳逢幹和丁瑞分別持有80%和20%的股份，法人代表為另一自然人王學雲。

陳逢幹、丁瑞及王學雲均曾被限制高消費，陳逢幹、丁瑞還曾被列為失信人員。新井煤業此前還涉及違規及欠稅事件。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120223