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台馬海纜中斷 陸委會：目前沒證據證明中共所為

2023/2/23 18:07
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（中央社記者李雅雯台北23日電）台灣、馬祖之間2條海底電纜全斷，有分析指這可能是中共騷擾或為封鎖台灣聯外通訊做演練。陸委會今天表示，目前沒有具體證據證明這是中共刻意斷纜。

大陸委員會23日下午4時舉行例行記者會，由陸委會副主委李麗珍主持。

「外交政策」雜誌日前刊登專欄作家布勞（Elisabeth Braw）的分析，她認為，台馬海纜中斷可能是中共騷擾或為進一步封鎖台灣聯外通訊做演練；「海底電纜受損不罕見，但連續失去兩條電纜，若非運氣真的很差，就是很可能非巧合」。

李麗珍表示，馬祖海底電纜有幾次斷纜事件，NCC日前也有對外說明，推測很可能是大陸漁船或是貨輪損壞海纜，中華電信已向海巡署報案，也先用微波備援系統因應。

李麗珍並表示，目前沒有具體證據證明這是中共刻意斷纜，也不希望是這個狀況。海底電纜涉及通訊安全，必須當作安全議題加以關注和處理，將會持續關注。

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連江縣長王忠銘等人日前赴福州與陸方官員座談交流，王忠銘提到，此行把馬祖、福州建設海底纜線納入議題；另也期待「通水、通電、通氣、通橋」等新4通能盡快地達成，使馬祖、福州經濟生活圈更為緊密。

李麗珍回應，過去多次說明，要和大陸通水、通電、通氣、通橋等，這都涉及公權力事項，沒辦法由地方政府和陸方談判，必須透過兩岸協商。陸委會了解馬祖對於經濟發展建設的盼望和需求，將會同相關單位多加了解當地意見。（編輯：楊昇儒）1120223

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