中方發表對烏克蘭戰爭立場 美歐烏克蘭廣泛質疑

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（中央社台北26日電）中國外交部24日藉俄烏戰爭一週年發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，取代國家主席習近平發表「和平演說」，引發揣測。即使僅發表官方立場，在美歐及當事國烏克蘭均引發質疑。

中國2月24日對俄烏戰爭一週年發表立場的消息，最早是由義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）在17日公開表示，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅16日在慕尼黑向他說，「習近平將在俄羅斯入侵烏克蘭一週年發表『和平演說』」。

此後，王毅18日在慕尼黑宣布，中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」；中國外交部發言人汪文斌20日證實這項宣布。但兩人都僅提到「中方發布」，並沒有提到要由習近平發表。不過，當時各界一度認為，北京試圖提出解決俄烏戰爭的中國版方案。

中國外交部24日上午透過官網正式發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，既未由習近平親自提出，也僅重申中方12項既定立場，與外界預期似有落差，引起外界各種揣測。當事國烏克蘭與俄羅斯事後均表示，中方事前並未與兩國磋商任何相關內容。因此，中方這一文件僅被視為純粹表達立場，但事前不無炒作之嫌。

綜合德國之聲（Deutsche Welle）等媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對中國這一表態指出，「中國開始談論烏克蘭不是壞事，但問題在於言行要一致，問題在於行動的步驟及導向何方」，只有領土受到攻擊的國家，才有資格發起任何「和平倡議」。

澤倫斯基更表示，他計劃會晤習近平，希望中國支持「公正的和平」和烏克蘭。同時，他「真的希望相信中國不會提供武器給俄羅斯，這對我而言很重要」。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出，任何只要求停火，因此帶來新的分界線和對領土占領的「和平計劃」都與和平無關；相反地，這是「凍結戰爭」，是「種族滅絕的下一個階段」。

另一個當事國俄羅斯則對中方的表態大體持正面態度。俄羅斯外交部稱，俄方高度重視「我們的中國朋友」透過和平手段，為解決烏克蘭衝突作出貢獻的願望；但也同時強調，任何解決方案必須承認「新的領土現狀」（亦即俄羅斯宣布併吞烏克蘭4個州）。

至於其他國家，美國總統拜登（Joe Biden）24日對中方這項表態指出，他在中方這項計劃中，沒有看到任何能對俄羅斯以外任何一方有利的跡象。由中國來調解這場對烏克蘭完全不公正的戰爭，「這種想法是不合理的」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對此直指，中國進行這種調解努力「沒有多少可信度」，因為它迄今沒有譴責俄羅斯非法入侵烏克蘭；且在俄羅斯入侵幾天前，中國還與俄羅斯簽署了「無上限」夥伴關係的協議。

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指出，中國透過與俄羅斯簽訂友好條約已經「選邊站」。中國這項倡議將在這一背景下受到審視，這項倡議「不是一個和平計劃，而是一系列原則」。

德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）表示，如果中國想對此扮演建設性角色，那麼中國政府不僅應與俄羅斯對話，還應與烏克蘭對話，還必須在聯合國明確指出俄羅斯是「侵略者」；中國是否想扮演這樣一個建設性的角色，「仍是個問題」。（編輯：邱國強/李雅雯）1120226