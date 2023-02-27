中國加強法學教育 堅決反對西方憲政
2023/2/27 10:04
（中央社台北27日電）中共中央和國務院26日印發「關於加強新時代法學教育和法學理論研究的意見」，強調堅決反對和抵制西方憲政、三權鼎立、司法獨立等「錯誤觀點」，還要開設「習近平法治思想」相關必修課。
新華社報導，這份意見要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實，內容強調要堅持和加強黨的全面領導，確保法學教育和法學理論研究始終沿著正確政治方向前進。
「意見」提到，堅持以「習近平法治思想」為根本遵循。全面推進習近平法治思想「進教材、進課堂、進頭腦」，開設習近平法治思想概論法學專業核心必修課，鼓勵有條件的高等學校開設相關必修、選修課程，與法治工作部門聯合開設習近平法治思想的法治實踐相關課程。加強習近平法治思想師資培訓。
「意見」提到，堅定不移走「中國特色社會主義法治道路」，「引導廣大法學院校師生和法學理論工作者在原則問題和大是大非面前旗幟鮮明、立場堅定，堅決反對和抵制西方『憲政』、『三權鼎立』、『司法獨立』等錯誤觀點」。
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在加強思想政治建設方面，「意見」指出，要把「講政治」作為根本要求，把政治標準和政治要求貫穿法學教育和法學理論研究工作始終。加強理想信念教育和社會主義核心價值觀教育，強化愛國主義、集體主義、社會主義教育，深入推進法學專業課程思政建設。
「關於加強新時代法學教育和法學理論研究的意見」一共有17條，涵蓋總體要求、堅持正確政治方向、改革完善法學院校體系、加強完善法學教育體系、創新發展法學理論研究體系、加強組織領導6方面。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120227
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