蔡天鳳命案首開庭 4嫌均還押不准交保5月再審

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（中央社台北27日電）蔡天鳳命案今天首度開庭，法官裁定4名凶嫌不准交保，5月8日再審。至於引發命案的豪宅所有權歸屬，法界分析，若無足夠證據顯示凶嫌僅掛名屋主，即使謀殺罪成立，恐不影響嫌犯持有豪宅。

香港名媛兼模特兒蔡天鳳慘遭殺害分屍，警方逮捕涉案的前夫家人等。

綜合香港01等港媒報導，死者28歲的前夫鄺港智、65歲的鄺父和鄺港智胞兄31歲的鄺港傑、63歲的鄺母李瑞香，上午由警車押送至香港九龍城裁判法院。

其中鄺港智、鄺港傑與鄺父被控謀殺，李瑞香被控妨害司法公正，至於鄺球的伍姓情婦（47歲）因涉嫌租屋窩藏嫌犯，承辦幹員以涉嫌協助犯罪拘捕她。

雖然李瑞香當庭申請保釋，但法官隨即駁回，並裁定全案5月8日再審，4人均不准交保，以待警方詳細調查通話紀錄與一系列科學鑑定結果。警方先前透露，目前被捕凶嫌非常不配合。

蔡天鳳約10年前斥資購買豪宅並與前夫鄺港智一家同住，當時基於省下15%印花稅的考量，協議由鄺父協助掛名承購，款項由蔡天鳳支付，日後若出售所得歸她。

2022年底，蔡天鳳有意出售這棟位於加多利山的豪宅套現，但鄺父卻反悔峻拒，蔡天鳳不滿對方食言尋求法律解決而被殺害。

香港律師陸偉雄表示，引發這起謀殺案的豪宅該如何處理非常複雜，需視不同情況而定。

他說，若足夠證據顯示當初死者購買豪宅時，鄺父只是掛名，實際所有權屬於死者，如此鄺父及家人因涉謀殺死者，依法不能獲得任何產權。

陸偉雄指出，若死者本身沒立遺囑，將由遺產管理人調處，正常情況由丈夫承繼，但由於死者前夫因涉案被捕。若蔡女未與現任丈夫辦妥結婚登記的情況屬實，如此死者的遺產將由4個親生子女均分。

他說，如果鄺父聲稱豪宅是死者饋贈而非信託，加上若沒有足夠證據顯示他只是掛名，即使鄺父等涉謀殺罪成立被判刑，也不會影響他的豪宅所有權。

報導說，蔡天鳳雖與鄺港智離婚，但對前夫一家仍有情有義，不僅豪宅容前夫一家續住，今年農曆新年後更聘請前夫的胞兄當私人司機，更經常返回探望前夫一家及子女。

2016年底，蔡天鳳與譚仔米線創辦人之一「五哥」的兒子結婚，但只擺酒席沒有註冊，此後育有一對兒女。

香港警方昨天證實，蔡天鳳的頭顱在作案現場的大埔龍尾村村屋內湯鍋裡被尋獲，有被重擊的痕跡。此外，湯鍋裡及屋內還找到了她的胸骨及雙腿等殘肢。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120227