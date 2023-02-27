英媒揭露安永中國員工需配戴黨徽 以表政治忠誠

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（中央社北京27日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）披露，在安永中國（EY China）北京辦公室工作的中國共產黨員，被要求在工作時配戴黨徽，以表明他們的政治忠誠。

金融時報報導，就在中共召開年度人大會議前夕，安永中國內部的共產黨支部委員會，要求公司內黨員在工作時配戴黨徽，此時中國正處政治高度敏感之際。

被視為橡皮圖章的中國人大會議，預計將確認中國國家主席習近平的第三任期，新一批的高層官員也將獲得任命。

根據兩名收到指示的人士，安永中國內部共產黨支部委員會2月23日透過公司電郵帳號，發訊息給北京辦公室所有黨員，要求他們在工作時配戴黨徽。

在中國，有正式中共黨員7人以上又不足50人的基層單位（包括企業），經上級黨組織批准後，可成立黨支部委員會。

在和國際組織有關的中國公司中，安永中國是首批已知要求員工配戴黨徽的公司之一。似乎只有安永中國北京辦公室員工收到這項指示。該公司未對此事立即作出回應。

安永中國中共黨支部委員會指示說，「黨徽應置於左胸中間，不能戴在衣領上」、「與其他徽章一起配戴時，黨徽應置於它們之上」。

這項通知指出，這一要求符合「中共北京註冊會計師資產評估行業委員會」發起的運動，該委員會要求中共黨員在工作場所配戴黨徽，清楚表明自己的身分。

自習近平去年10月取得中共中央總書記的第三個任期以來，中國國營集團和民間企業也展開了類似的中共黨徽宣傳活動。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1120227