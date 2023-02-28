分析：中國經濟差 在職白領不敢跳槽新人就業難

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（中央社台北28日電）由於就業前景黯淡加上中國的經濟復甦起伏不定，中國各行各業的求職者深感找工作難，其中在職的白領階級害怕丟飯碗而不敢輕言跳槽，至於社會新鮮人則是處處求職碰壁而苦苦掙扎。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，據中國求職網站「智聯招聘」上週發布的報告，47.3%的中國白領階級坦言，非常擔憂今年可能飯碗不保，高於去年的39.8%。

目前在北京國營網路公司任職的楊姓員工說，身邊每個人幾乎都在找合適新東家，但經濟前景黯淡，她和同事不敢隨意跳槽，並說所有公司職缺都非常緊且獲利萎縮，若干友人被減薪，甚至損及他們的年終與分紅。

她表示，雖然許多同事有意遞辭呈走人，但通常說說而已，畢竟心儀的工作機會少，而且跳槽不見得待遇更優，加上雇主的期待與要求更高，還得承擔捱過試用期越來越難的風險，所以世道不好忍著點是普遍的盤算。

儘管如此，春節假期結束後的數週通常是就業市場的旺季，不論雇主或找工作的紛紛動起來，智聯招聘21日公布的報告說，農曆年節過後，2月間雇主釋出的工作機會益增。

估計上週求才的職缺數額比起前3週增加28%，而嘗試丟履歷投石問路的求職者數，更是大幅增加76%，儘管當前求職旺季看似熱絡，不過業界人士分析，實情並非如此。

業界人士說，因入門檻的職缺數不增反減，而生命科學與金融等產業，則是大舉招募需有經驗的高階人才，意味著新人面臨的競爭更激烈。

香港某家獵人頭機構的團隊經理馮培新（Feng Peixin，音譯）說，由於招募與尋覓人才的需求銳減，公司位於深圳的分支最近熄燈，同時北京分支的員額也砍了1/3。

他說：「當前對於新人而言格外艱辛，去年我們公司聘用38個全職與8個實習生，今年全職只剩25個，實習生零，我們還裁了一批剛畢業的，其中包括從實習轉正但還沒過試用期的。」

去年夏天才踏出校門陷入求職大不易的賈冰麗（Jia Binli，音譯），對於馮培新的見解非常有感。

這位在校主修觀光的社會新鮮人表示，去年毫無尚可的工作機會，可能大家都無法想像新人遭遇的挑戰，各公司行號幾乎都不願意聘用資淺甚至沒經驗的謀職者。

去年年底，中國官方公布16至24歲階層的失業率16.7%，儘管略低於去年夏天將近20%的峰值，還是創下歷史新高，同一時間，城鎮失業率則是5.5%。

估計今年的大專院校應屆畢業生將飆增至1158萬人，可望刷新去年創下的歷史紀錄共1076萬人，使得步入社會的新鮮人將面臨更嚴峻的求職挑戰。

劉申燁（Liu Shengye，音譯）負笈英國倫敦頂尖大學於去年取得碩士學位返鄉，至今還找不到理想的工作。這位如今25歲的海歸學人說，自去年秋季以來，他向約莫70家的金融機構毛遂自薦，只獲得5個面試機會。

他一度懷疑自己是不是太高估自我了，並說今年春季開始試圖降低標準，鎖定各家分支投石問路，相較於去年，他則是力拚競爭更激烈，位於各家金融控股公司總部的職缺。

劉申燁說：「我自信全無了，整個就業市場需要時間才能消化過去兩年積累的失業者。」並說只要找到還能接受的工作他就願意妥協。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120228