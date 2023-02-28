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中國提振房貸業務推連心貸 爭議太多急喊卡

2023/2/28 14:18
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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國國有銀行農業銀行推出購房「連心貸」，以未婚男女朋友作為房貸共同還款人，這個產品掀起輿論漩渦。農業銀行表示，連心貸業務現已暫停辦理，原因為業務量太小。

據財聯社28日報導，中國農業銀行北京某間分行表示，連心貸業務近期暫停辦理，「因目前總體業務量較小，已處於停辦狀態」。報導提到，業內專家紛紛示警，直指連心貸加強貸款人還款能力，卻也很可能產生合約糾紛、違約風險。

中國農業銀行日前對於雄安地區購房者推出連心貸產品，由未婚男女朋友作為房貸共同還款人。房屋買賣合約登載買受人為男女雙方，所購住房歸屬雙方共有，每個債務人都要對債務承擔清償責任。

輿論對於連心貸多給予負面評價。華夏時報引述北京金訴律師事務所主任王玉臣意見表示，未婚男女朋友與夫妻不同，不具法律關係，也無法出具關係證明，銀行可能是讓當事人提供承諾書，這種作法是為了推動購房消費，有利有弊。

目前銀行存在房貸業務「集體焦慮」，一名銀行業內人士說，以北京為例，很多客戶提前還房貸，有購房意願者減少，貸款的人也減少，沒有人買房，銀行房貸就放不出去，銀行現在也只能往消費類貸款業務上轉移重心。

廣州日報引述易居研究院研究總監嚴躍進意見說，連心貸以未婚男女朋友作為共同還款人，若是情感出問題，還款一定也會有問題，恐使貸款出現違約情況。

中國銀行保險報引述某名房屋仲介意見說，連心貸有助於提升貸款額度、延長貸款年限，不過由於存在「未來可能分手」的實際情況，很少有未婚男女朋友選擇這種共同貸款形式。（編輯：周慧盈）1120228

#中國農業銀行
#嚴躍進
#王玉臣
嚴躍進
中國救房市又出招 銀行推出情侶連心貸共同還款中國房產開發 專家：上半年投資大幅成長機會低
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