美媒：中國經濟復甦關鍵 超額儲蓄能否轉為消費

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（中央社台北28日電）美媒表示，中國經濟今年的反彈力度很大程度取決於一個不確定因素，也就是家庭和大企業是否願意花費COVID-19疫情爆發以來累積的資金。

華爾街日報中文網27日報導，據高盛集團（Goldman Sachs）估計，疫情封控期間，中國家庭囤積了現金，推動中國家庭2022年儲蓄率上升至33%的多年高點，比2019年疫情前的趨勢水平高出3個百分點。

中國的大型工業企業和出口商也把錢存了起來。投行中國國際金融有限公司的經濟學家表示，2020到2022年，大型工業企業（其中許多是國有企業）平均每年增加折合1.1兆美元的流動資產，比疫情爆發前的5年中每年增加4670億美元高出一倍多。

對於中國今年的支出或投資是否會因超額儲蓄而出現反彈，許多專家抱持懷疑態度。

匯豐（HSBC）和摩根士丹利（Morgan Stanley）的經濟學家說，中國嚴格「動態清零」防疫政策的結束至少會推動服務業支出強勁復甦，提振消費增長速度恢復到疫情前每年8%左右的水平。剛過去的春節假期初步數據就顯示，一些中國消費者渴望重新外出用餐或去影院看電影。

其他一些持較為懷疑態度的經濟學家認為，中國儲蓄增長更多反映的是信心受到打擊，考慮到疫情造成的痛苦仍在，這種情形不太可能迅速得到扭轉。許多消費者仍因房地產市場低迷、就業形勢不確定而焦慮，這可能讓他們在更長時間內增加儲蓄、減少支出。

瑞信（Credit Suisse）首席中國經濟學家王一表示，現在就判定家庭累積的超額儲蓄將持續支撐報復性支出還為時過早。

據表示，中國消費反彈速度緩慢可能會在全球產生廣泛影響，拖累耐吉（Nike）、星巴克（Starbucks）及國際汽車製造商之類公司的銷售情況，並導致銅、鎳等大宗商品的需求低於預期；而據國際貨幣基金（IMF），隨著美國和歐洲的增長放緩，預計中國對今年全球經濟增長的貢獻將為1/3。

報導說，目前還不清楚中國儲蓄增加的規模究竟有多大。出於對中國數據質量的擔憂，許多經濟學家使用不同方法進行計算。

高盛認為，2020年到2022年，中國家庭累積了約人民幣3兆元的超額儲蓄，不到中國國內生產毛額（GDP）的3%；野村（Nomura）和瑞銀（UBS）經濟學家估計的數字更高，分別為人民幣6.1兆元和至多4.6兆元，約相當於2022年中國GDP的5%和近4%。

研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的研究指出，中國家庭去年累積的新存款中，很大一部分被鎖定在3至5年期的存款工具中，不像短期存款那樣容易轉化為消費。

瑞銀經濟學家汪濤表示，鑒於中國政府在疫情期間沒有直接向家庭發放支票，民眾可能需要一段時間才會對經濟復甦更有信心，並大幅縮減自己的儲蓄。

經濟學家說，與消費者支出意願更相關的是收入增長和就業市場，而這兩者的復甦都較為緩慢。

在上海一家國有出版社工作的周長田（譯音）過去3年存了更多錢，因為家人無法出國旅行。他雖不是很擔心丟工作，但也不想亂花錢，部分原因是擔心隨著經濟重新開放而出現通膨。

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此外，報導說，一些中國企業雖因預期經濟強勁復甦而增加開支，但投行麥格理集團（Macquarie Group）首席中國經濟學家胡偉俊對企業是否有強烈的支出動機持謹慎看法。他預計，整體資本支出將與去年持平，部分原因是海外需求減弱，出口型企業面臨不確定性。

另一個擔憂是大公司雖能在疫情期間透過推遲投資來留存資金，但許多規模較小的企業由於缺乏足夠資金，不得不拿出儲蓄以度過難關，其中許多企業仍然命懸一線，有的則已經不復存在。（編輯：周慧盈/邱國強）1120229