中國學者：一些法人受西方理論薰陶低估本國資產

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（中央社台北28日電）中國金融學者洪榕27日在媒體發文聲稱，中國一些券商研究員、基金經理人「受西方投資理論薰陶，對中國國情認識不深，不走群眾路線」，卻手握話語權和資金，成為「低估中國資產的力量」。

現任上海交通大學高級金融學院MBA導師洪榕，27日在上海證券報發表文章，提及上述內容。他並主張，要探索「具有中國特色的估值體系」。

洪榕在文章中說，中國證券市場發展迅速，規模迅速擴大，成績斐然。但A股市場波動很大，「長期走勢偏離經濟實際情況」。

他話鋒一轉宣稱，中國一些券商研究員、基金經理人是「知名高校（大學院校）象牙塔裡走出來的高材生，受西方投資理論薰陶，對中國國情認識不深。他們不走群眾路線，看不清A股市場生態，但他們手握話語權和影響市場的巨額資金，成了低估中國資產的一股力量」。

洪榕聲稱，隨著外資對中國A股影響加大，外資也成了「助推低估中國資產的一股重要力量」。中國快速發展的40年，也是被西方質疑的40年，但「所有做空中國的西方投資者一再被市場教訓」。

他說，要重估中國資產，必須有強大的資本市場做保障。要發展壯大資本市場，必須對中國資本市場繼續進行大刀闊斧的變革。

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洪榕主張，不同市場適用不同的估值體系才是理性客觀的。何況中西方市場化程度、社會制度、發展階段、投資者結構和投資土壤均存在天壤之別。需要探索「具有中國特色估值體系」，改變對中國核心資產不合理的估值情況。

洪榕的主張引發中國網友不同意見。雖有人贊同他的觀點，但多數網友卻持質疑態度。有人直指，基金經理人的手上都是投資人的錢，「難道投資也要講政治？虧了算誰的」？還有網友說，還是先看看中國這些上市公司實不實誠（誠不誠實），再談「中國特色估值」吧。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120228