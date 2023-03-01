放棄動態清零 中國3大指數連2個月於擴張區間

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（中央社台北1日電）由於經濟政策效應及疫情消退，中國國家統計局公布，2月份製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.6、56.3和56.4，連續2個月位於擴張區間。

第一財經報導，中國國家統計局今天公布，2月份製造業採購經理指數（PMI）為52.6%，較1月份上升2.5個百分點，顯示製造業景氣水平繼續上升。

PMI指數高於榮枯線50則代表製造業活動擴張，低於50則表示收縮。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為53.7%、52%和51.2%，分別比1月份高1.4、3.4和4.0個百分點。

在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數為56.7%，比1月份上升6.9個百分點，顯示製造業生產明顯加快。新訂單指數為54.1%，較1月上份升3.2個百分點，顯示製造業市場需求繼續回升。

原材料庫存指數為49.8%，較1月份上升0.2個百分點，反映製造業主要原材料庫存量降幅持續收窄。從業人員指數為50.2%，較1月份上升2.5個百分點，顯示製造業企業用工量較1月有所增加。

供應商配送時間指數為52.0%，較1月份上升4.4個百分點，反映製造業原材料供應商交貨時間加快。

2月份非製造業商務活動指數為56.3%，較1月份上升1.9個百分點，高於榮枯線，顯示非製造業恢復發展態勢向好。

從行業情況看，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間；批發、保險等行業商務活動指數低於榮枯線。

2月份綜合PMI產出指數為56.4%，較1月份上升3.5個百分點，升至較高景氣區間，反映企業生產經營擴張步伐有所加快。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2月份穩經濟政策措施效應進一步顯現，加上疫情影響消退等有利因素，企業復工復產、復商復市加快，經濟景氣水平繼續回升。製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均連續2個月位於擴張區間。

他又指出，訂單不足的製造業和服務業企業占比雖然較1月份有所回落，但仍超過50.0%，表明市場需求不足問題仍較突出，經濟恢復基礎尚需鞏固，採購經理指數後續走勢有待進一步觀察。

華爾街日報今天報導，中國2月份製造業PMI大幅反彈至52.6，是自2012年4月份以來最高，顯示自去年12月中國放開疫情管控後，製造業景氣度快速復甦。

今年1月份中國製造業PMI反彈至50.1，是相隔3個月重返擴張區間。

受疫情反覆影響，2022年中國製造業PMI在榮枯線上下震盪，高點為6月份的50.2，低點為4月份的47.4，創2020年2月後最低。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120301