兩岸恢復疫後交流 分析：雷聲大雨點小沒動作

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（中央社記者李雅雯台北1日電）台灣、大陸都提過恢復疫後交流，兩岸直飛航點恢復、旅遊觀光開放尚未見大進展。學者說，雙方都有喊話，卻沒有具體推進，其中也涉及地緣政治，兩岸關係非台灣當前優先課題。

兩岸都提過恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後交流，台商尤其期盼恢復兩岸直飛16個航點。旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁率團於2月27日抵達北京，展開4天訪問行程，他也喊話，盡快恢復兩岸直飛航點、開放旅遊團。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠專長於中國大陸經濟成長、台商研究等領域，他於1日接受中央社訪問表示，兩岸都有提出恢復疫後交流立場，也談到願意開放，不過目前看起來，沒有具體推動進程、政策進度緩慢，「雷聲大、雨點小」。

張弘遠剖析，兩岸直飛航點恢復、旅客觀光開放等討論，必須放到地緣政治脈絡中觀察。兩岸過去沒交流、沒對話，對於台灣來說是個僵局；在現在極力維護台美關係、主攻軍事外交等情況下，兩岸關係優先處理性相對較低。

他說，陸客來台自由行、大陸旅遊團等開放與否一直是個「工具」，在蔡政府上台後，陸方相繼喊卡這些旅遊紅利，陸方、台灣其實都沒有在其中獲利，這樣的作法是個最壞的選擇；由於後來疫情發生，這個問題也順應拖著。

張弘遠認為，現在地緣政治情勢改變了，美國對於兩岸關係關注度拉高，因為這涉及了區域安全；台灣在兩岸直飛航點恢復、觀光旅遊開放等討論上，謹慎評估、不輕言說放，這樣的作法在對美外交戰略協作上，是得分的。

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張弘遠指出，尤其目前正在積極推動台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），加上中國在俄烏戰爭上對外做了廣受抨擊的立場說明，台灣在兩岸關係上勢必要考量更多風險，「因為做任何事情都很可能被華盛頓過度解讀」。

「開放港澳台自由行已經是一個回應了」，張弘遠說，地緣政治考量加上台灣總統大選將在下半年白熱化，推估兩岸直飛航點恢復、旅遊觀光開放等討論將置於清單後段。（編輯：陳沛冰）1120301