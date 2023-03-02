南京某大學聘2名圖書員 8千月薪竟來2千人應徵

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（中央社台北2日電）中國今年預計1158萬大學畢業生投入職場，就業難問題嚴峻；南京一家大學招聘2名圖書管理員，月薪實領1800元（約新台幣8000元），竟超過2千人應徵；中國網友自嘲薪水付房租都不夠實在太卑微。

美國「自由亞洲電台」1日報導，南京一大學招聘2名圖書管理員，學校招聘者李女士說透過學校人事處發布招聘後訊息後，這兩天報名的人越來越多，目前已經收到逾2千份簡歷。

這個職位月薪人民幣2280元，沒有獎金和公積金。且月薪扣除五險（養老、醫療、失業、工傷和生育保險）費用後，實際工資僅1800元，但引來逾2千人應徵，在微博引發熱議。

有中國網民留言，指1800元月薪連房租都不夠，還是普通的圖書管理員，「內捲（競爭）到如此地步，卑微到如此地步，可見就業形勢嚴峻」，還有網民稱，1800元在南京讓人怎麼生活。

根據揚子晚報，李女士說，這個職務並非正式員工，而是勞動派遣工作，招聘條件是50歲以下有高中學歷。

南京一名顧女士對自由亞洲電台表示，大學屬於國務院事業單位，在經濟不景氣的情況下，許多人希望去與政府掛鉤的企業，要找一份穩定且體制內的工作，哪怕是沒有編制的，這種工作體面，好看。

江蘇宜興時事評論人士張建平受訪時表示，最近各地招聘均出現低工資現象，甚至低於政府規定的最低工資，這與經濟蕭條有關。圖書管理員拿這麼一點薪水，讓人怎麼生活，為什麼會這樣？現在是高速發展經濟停滯了，就業形勢也就出現很大的問題。

據統計，中國今年將有1158萬大學畢業生投入社會，年增約80萬人，大學生就業難的問題已浮出水面。

網易公眾號「紅麗說教育」2月26日發文指出，今年將會有逾7000家央企及國企舉行春季招聘，可是當學生看到「門檻」的那一刻後卻無奈了，大部分入職門檻是本科（大學）學歷以上，有的是專供研究生選擇。

對此，有網民評論寫道，招聘員工最低研究生，這樣的門檻太高了。一邊鼓勵學生報專科學技術，一邊專科就業難，工資低，工作累。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120302