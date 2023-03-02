學者：中國央行獨立性削弱 支持產業求穩優先

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（中央社記者李雅雯台北2日電）中國「兩會」即將召開，財金領導高層將換班。學者說，兩會後，振興內需、經濟穩定是主軸，推估央行貨幣政策職能獨立性將被削弱，在黨加強集中領導下，支持產業政策優先。

兩會（全國人大、全國政協）即將召開，外界預測，中國中信集團負責人朱鶴新將擔任人民銀行（中國央行）行長；發改委主任何立峰接任央行黨委書記，還將接下劉鶴棒子，成為主掌財經領域事務的國務院副總理。

另也有消息指出，中共計劃恢復中央金融工作委員會，加強黨對於金融財經政策集中領導。

中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊2日接受中央社訪問表示，這些安排隱約透露，人民銀行執行貨幣政策的獨立性將被削弱，在黨的領導性加強情況下，未來方向會較跟著產業政策走，目的是追求經濟穩定成長。

他說，朱鶴新熟稔銀行業、產業界，特質較不同於現任人民銀行行長易綱，易綱學院理論味道較重；這個調度看起來是欲貼近產業所需走向，央行發揮貨幣政策獨立性恐將被削弱。

劉孟俊指出，中共總書記習近平與何立峰過往有合作情誼，何立峰也是少數獲得習近平信任的人。劉鶴的工作包括對外經貿談判部分，這是很務實的工作，必須做成明確的協議（agreement），過去劉鶴發言多較「形而上」，或許何立峰接下後，可以彌補這一塊。

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中共20大會議多次提及「安全」、「國家安全」。劉孟俊說，安全背後就是「求穩」，這個穩包括內部經濟穩定成長，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後中國必須以維繫、支持產業為優先，以此創造就業機會、穩定人民收入，才能擴大內需消費、加強內循環。

劉孟俊說，在黨加強集中領導情況下，推估可望接任國務院總理的李強權力將較李克強來得小，黨的統一領導相對放大，這也是預期央行執行貨幣政策將失去獨立性的原因。（編輯：唐佩君）1120302