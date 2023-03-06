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學者：兩岸交流 不一定等於民主協商

2023/3/6 16:37（3/6 17:06 更新）
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政治大學國際關係研究中心3月5日舉行「解析2023年中共全國兩會」座談會，會上由多名學者、研究員出席與會，討論中共全國兩會涉台、外交、經濟、機構改組等多個議題。中央社記者李雅雯攝 112年3月6日
政治大學國際關係研究中心3月5日舉行「解析2023年中共全國兩會」座談會，會上由多名學者、研究員出席與會，討論中共全國兩會涉台、外交、經濟、機構改組等多個議題。中央社記者李雅雯攝 112年3月6日
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（中央社記者李雅雯台北6日電）中國政府工作報告提及兩岸關係和平發展、促進兩岸經濟文化交流合作。學者指出，兩岸處於疫後「大交流年」，不過兩岸都應有認知，大交流不一定等於民主協商。

政治大學國際關係研究中心5日舉行「解析2023年中共全國兩會」座談會，政治大學東亞所特聘教授王信賢在會中作上述表示。

王信賢指出，兩岸關係處於「大交流年」，過去3年COVID-19疫情封控，中共必須趕上經濟社會融合進度，所以討論兩岸直飛航點、小三通等。中國今年會將目標放在其內部經濟、社會問題，包括涉台等對外關係則是力求穩定。

他說，中國對於台灣工商團體、智庫等有所交流，在兩岸衝突可能性增加時，交流確實有緩解衝突的可能。不過兩岸都應有認知，大交流不一定等於民主協商。

他強調，民主協商是探索兩制方案的手段，若北京把大交流視為民主協商一環，這會很麻煩；台灣政府也要小心，大交流不一定等於民主協商，兩岸都不該透過這種大交流去謀取利益

王信賢認為，中央政治局常委王滬寧接任全國政協主席後，不太可能揚棄「一國兩制」，但對「一國兩制」一定會有調整。這個調整會傾向在涉台論述上追求「同」，強調中華民族、文化等；對於經濟、政體的「異」的討論會相對降低。

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他說，「一國兩制」是前中國領導人鄧小平在1982年提出，時空背景現已完全不同，必然需要有所調整。當時美國需要中國遏制蘇聯，現在美中則是競爭關係；台灣當時處於威權統治，台灣領導層、台灣民意都傾向統一，現在則不然。

王信賢強調，現任中國領導人習近平認為自己超越了鄧小平，在「一國兩制」討論上，也會認為沒有必要延續鄧的方式，所以會有一些修正。（編輯：邱國強）1120306

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