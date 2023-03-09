中國校園告密成風 教師說真話被舉報辱罵遭停職

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（中央社台北9日電）中國南京航天大學教師陳賽彬日前在課堂上指「蒲亭是貪汙犯」、「北洋時期是中國最民主的時期」、「中國若被經濟封鎖一大半人會沒飯吃」等語被學生舉報並留言辱罵後，8日遭校方停職調查。

綜合中國網路訊息及星島日報報導，陳賽彬是南京航空航天大學經濟與管理學院教師。一段時間以來，他在上財政與稅收課時，多次發表不見容中國當道、超出當局言論尺度的言論。

根據網路影片、截圖及相關描述，陳賽彬曾在課堂上說，「美國有槍是一件好事，有槍可以更好的保護婦女權益，如果私闖民宅可以一槍打死。這也是他們更加發達、更加文明、更加自由的標誌。因此發達國家的犯罪率更低，比我們更安全。我們犯罪很多的，比如唐山打人案」。

陳賽彬還曾表示，「北洋政府時期是『中國最為民主的時期』，因為段祺瑞給劉和珍（1926年3月18日在北京請願活動中，遭北洋政府警察開槍身亡的女大學生）道歉了，而且那一段時間『換了很多總統』」。

他還曾指出，「中國經濟70%靠出口，如果外國對中國實行經濟封鎖，一大半的中國人都沒有飯吃」；「俄羅斯老百姓水深火熱，普京（俄羅斯總統蒲亭，Vladimir Putin）是貪汙犯，俄羅斯專制獨裁」。

根據網路照片，在陳賽彬下課後，有學生就在黑板寫上「張口好似走狗」的大字，似在表達對陳賽彬言論的不滿。此後不久，陳賽彬就被舉報。

南京航空航天大學8日發布「情況說明」，指日前中國網路出現該校一名教師在課堂上發表「不當言論」的貼文，引發輿論關注。校方高度重視，已於第一時間啟動調查程序，調查期間「暫停該教師的教學工作」。

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校方說，學校對「師德失範」問題始終堅持「零容忍」態度，將視調查情況「依法、依規嚴肅處理」。

對於這起校園舉報事件，雖有部分中國網友批評他贊同美國民眾擁槍的立場，但更多人對舉報行為多半不以為然。有網友表示，撇開擁槍不談，「其他哪句話說錯了」？有人則說，「講幾句真話也有事，四個自信哪去了」？還有人說，「沒想到21世紀過去20多年了，『某革』（指文革）又回來了」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120309