全國政協閉幕 王滬寧：要發揚鬥爭精神敢於發聲

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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京11日電）中國全國政協十四屆一次會議今天下午閉幕。新任的全國政協主席王滬寧表示，要確保政治立場與方向上與習近平為核心的中共中央一致，要發揚鬥爭精神，敢於發聲。

今天的政協閉幕會上，中國國家主席習近平等中共黨和國家領導人出席。會議通過關於常務委員會工作報告的決議、政治決議等。

王滬寧最後發表講話稱，要深刻認識堅持中國共產黨領導是人民政協事業發展進步的根本保證，引導各黨派團體和各族各界人士，「不忘合作初心、繼續攜手前進」。

他說，要確保在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同「以習近平同志為核心的中共中央」保持高度一致。

王滬寧並稱，中國正處在「實現中華民族偉大復興的關鍵時期」，世界百年未有之大變局加速演進，更加需要「凝聚共識、加強團結」。講團結、重團結是人民政協的傳統和政治責任。

他說，要把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，貫穿到開展政治協商、民主監督、參政議政全過程，在坦誠深入的協商中增進認同、加強團結、深化合作。

王滬寧又說，要牢記習近平的「諄諄教誨」，要全面增強履職本領，不斷提高政治把握能力。「要發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，在大是大非上立場堅定、旗幟鮮明，在原則問題上敢於發聲、善於發聲，做到平常時候看得出、關鍵時刻起作用。」

中國全國政協十四屆一次會議於3月4日至11日舉行，會期7天半，今天下午3時舉行閉幕會。（編輯：楊昇儒）1120311