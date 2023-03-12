兩會期間遭強制離京 胡佳獲准病榻伴父最後一程

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（中央社台北12日電）北京維權人士胡佳長期遭當局嚴密監控，他的雙親去年底至今在3個月內先後離世。胡父彌留期間，因中國「兩會」被強制旅遊的胡佳得以返回北京，與至親度過最後的時刻。

美國自由亞洲電台10日報導，胡佳父親胡承林年初確診胰腺癌晚期。在胡佳因中國全國人大、政協「兩會」召開遭強制旅遊期間，86歲的胡承林病情急劇惡化。

據報導，期間外界輿論對胡承林病情的關注加上胡佳積極爭取，當局最終允許胡承林父子在關鍵時刻得以團聚。胡承林已於9日中午病逝。

近年與外界長期失聯的胡佳接受自由亞洲電台專訪時表示，母親馮娟去年12月下旬病故，不到3個月，父親又因癌症去世。雙親在50年代一起經歷了政治打壓。

胡佳說，「他（胡承林）一生受了很多苦。他和我媽都是1957年右派，在清華大學和南開大學上學時就當右派了，然後22年顛沛流離，在最近20多年由於我的事情又擔驚受怕了。像我媽得了乳腺癌，我爸得了胰腺癌，都和非常嚴重的精神壓力有關係。」

胡佳的雙親遺體火化後，將合葬於北京近郊陵園。

報導表示，COVID-19疫情以來，胡佳與媒體極少接觸，他的人身安全備受關注。胡佳透露，去年一整年至今，他基本喪失人身自由，每當出外都必須乘坐當局的車輛，通訊也受到嚴密監控。

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49歲的胡佳是中國知名維權人士，曾長期從事環保、抗擊愛滋病和爭取民主人權等社會運動，2008年因「煽動顛覆國家政權罪」被判刑3年零6個月，同年獲得歐洲議會頒發的沙卡洛夫人權獎（Sakharov Rights Prize）以表彰他在中國人權方面的貢獻，並曾連續多年獲提名角逐諾貝爾和平獎。

「兩會」前夕，當局在中國各地加強安全戒備，北京一些被視為敏感的維權人士或異見者會被帶往外地「旅遊」。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120312