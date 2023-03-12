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中國國家統計局長：嚴打地方數據造假

2023/3/12 15:55
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（中央社台北12日電）中國國家統計局局長康義今天表示，今年的統計工作重點包括要牢牢守住統計數據品質。個別地區存在統計造假、數據造假的現象，會加大執法力度，今年會展開統計造假專項治理行動。

中國14屆人大一次會議第五次全體會議12日舉行，會後康義在「部長通道」受訪時，作出上述表示。

康義談及今年統計工作的重點時，特別提到要牢牢守住統計數據的品質，只有數據真實準確，完整及時，才能夠準確反映經濟社會狀況。

他指出，近年統計數據的品質有很大提升，「但是在個別地區還存在統計造假、數據造假的一些現象」。當局會加大改革及執法力度，「對統計造假零容忍，露頭就打」。

他表示，今年會展開統計造假專項治理行動，確保統計數據的真實性，數出有源、數出有據。

康義又表示，今年要組織展開全國第5次經濟普查，也是中共20大後首次經濟全面調查，目前中國市場主體已經超過1.7億戶，大量產業活動需要進行普查。

今年政府工作報告訂下經濟成長目標5%左右，康義表示，完全有信心能夠實現這目標。但中國經濟還面臨很多不確定性，國際上的不確定性也很多，環境非常複雜。

他說，中國國內經濟運行中還存在深層次、結構性的矛盾問題，市場主體企業還存在一些困難，特別在訂單等方面；人民就業、收入成長也面臨不少困難，經濟運行中還存在一些風險隱患。

他說，從經濟動力來看，2022年內需對經濟成長的貢獻是82.9%，比2021年增加4.8%，所以內需已經成為中國經濟成長主動力。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120312

#康義
#中國
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康義
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