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中國人大會議閉幕 習近平再提一中原則及九二共識

2023/3/13 10:27
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（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京13日電）為期8天半的中國全國人大上午閉幕。中國國家主席習近平發表談話時提及兩岸關係稱「堅持一個中國原則和九二共識」，促進兩岸和平發展，反對外部勢力干涉與台獨分裂。

今天人大閉幕會議，中國國家主席習近平、總理李強等國家領導人出席。會議通過包含政府工作報告在內的7項決議。

習近平在會議中發表談話，提到兩岸關係時表示，要「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展。堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，「堅定不移推進祖國統一進程」。

對於港澳議題，習近平稱要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳，高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。」

習近平在談話最後也提到，治國必先治黨，黨興才能國強。推進強國建設，必須堅持中國共產黨領導和黨中央集中統一領導，切實加強黨的建設。

今年中國第14屆全國人民代表大會於本月5日登場，並於13日上午閉幕，為期8天半。

習近平於本次會議中以全票通過邁入第3任中國國家主席的任期，中共政治局常委李強成為新任總理。此外，會議也選出新任的國務院副總理、國務委員與各部會首長。（編輯：張淑伶）1120313

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