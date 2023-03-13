分析：未來5年兩岸和平發展是中國大陸主觀願望

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國立政治大學東亞研究所13日舉辦「2023年中共『兩會』的總體觀察」座談會，東亞所名譽教授邱坤玄（左二）表示，未來5年兩岸關係和平發展就是中國大陸的主觀願望，但會受到客觀因素影響，如經濟、社會問題，更重要是中美之間的鬥爭。中央社記者陳沛冰攝 112年3月13日

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（中央社記者陳沛冰台北13日電）中國國家主席習近平今天提到，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨，分析稱，未來5年兩岸關係和平發展是中國大陸的主觀願望，但受到中美鬥爭等因素影響。

國立政治大學東亞研究所今天舉辦「2023年中共『兩會』的總體觀察」座談會，東亞所名譽教授邱坤玄在會上作出上述表示。

習近平今天在全國人大閉幕發表講話，提到兩岸關係時表示，要「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展。堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，「堅定不移推進祖國統一進程」。

邱坤玄表示，兩岸和平發展、防止外部勢力干涉及反台獨，推進統一進程，實際上就是「反獨促統」。

他表示，未來5年的中國大戰略是以中國式現代化來實現中華民族偉大復興，中國式現代化主調包括和平發展，未來5年兩岸關係和平發展就是中國大陸的主觀願望，但會受到客觀因素影響，如經濟、社會問題，更重要是中美之間的鬥爭。

致理科大國貿系副教授張弘遠表示，兩岸在「兩會」期間恢復10個直航點，相信兩岸在「兩會」期間的互動有某種默契。日前金融時報指美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，也令人感覺到在兩會期間，兩岸在政治及經濟上出現微妙變化。

他表示，中國大陸在「兩會」政府工作報告中提到，要加大國內需求及建設現代產業體系等，相信也是想台商分享到經濟紅利。

不過，張弘遠表示，明月1月總統大選前仍很多變數，所以兩岸的經貿關係是動態的。

張弘遠又表示，在「兩會」人事安排中，中國大陸財金官員沒變動，如易綱留任中國人民銀行行長，反映中國認為對過去2年經濟不好，「現在不能說是內憂外患，但充滿各種風險及不確定性」，所以要先穩定。

張弘遠表示，國務院機構改革提出的金融改革，就是要把金融及財政兩把刀，以及人事權及財政權收回中央。

政大國際關係研究中心助理研究員曾偉峯表示，雖然中國大陸此前出現了「白紙運動」及「白髮運動」，但社會仍是大致穩定及可控，未來社會的最大隱憂還是經濟結構問題，包括年輕人失業問題，如果沒有辦法解決，整個中國社會動盪會越來越嚴重。（編輯：周慧盈）1120313

國立政治大學東亞研究所13日舉辦「2023年中共『兩會』的總體觀察」座談會，致理科大國貿系副教授張弘遠（中）表示，「兩會」期間兩岸在政治及經濟上出現微妙變化。中央社記者陳沛冰攝 112年3月13日