兩會落幕 中國官媒：習近平連任是國之大幸

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（中央社台北14日電）中國全國兩會落幕，官媒新華社發文，指早在中共20大前就一併考慮今年兩會的人事，一些人「主動表示從領導崗位上退下來」，文章並稱習近平連任國家主席是「國之大幸、民之大幸」。

中國全國人大13日閉幕，新華社晚間刊發「擔當時代重任 創造新的偉業——新一屆國家機構和全國政協領導人員產生紀實」長文。

已經掌政10年的習近平，去年10月在中共20大通過繼續擔任中共中央總書記，並且不出意外，在日前舉行的14屆全國人大一次會議以2952票全票贊同當選、繼續擔任中國國家主席，並獲選為國家軍委主席，完成「三位一體」。

據這篇文章，代表、委員們說，習近平是經過歷史檢驗、實踐考驗、鬥爭歷練的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，由習近平繼續掌舵領航，是「黨之大幸、國之大幸、軍隊之大幸、人民之大幸」。

關於本屆國家機構和全國政協領導人員的產生，文章說，早在研究中共20大人事安排時，黨中央就對做好今年全國兩會換屆人事安排工作作了通盤考慮。

從去年4月至6月，習近平和中央有關領導聽取了300多人的意見建議。在對中共20屆中央領導機構人選進行個別談話調研的同時，就新一屆國家機構和全國政協領導人員有關人選，當面聽取了黨和國家領導、正省部級、軍隊戰區級正職以上黨員主要負責人等的推薦意見和有關建議。

在新提名人選方面，一般應為1955年1月1日以後出生，自治區個別少數民族幹部、個別民主黨派領導人、無黨派人士或民族宗教界代表人物、香港和澳門特別行政區人士等的提名年齡可適當放寬；新提拔的黨員領導幹部要擔任正省部長級領導職務5年以上，適當考慮能夠做滿兩屆者。

文章說，去年中共20大閉幕後，根據工作和領導班子結構需要以及個別談話調研聽取意見，經過「充分醞釀、反覆比選」，研究提出新一屆國家機構和全國政協領導人員人選建議名單。

文章還說，為了黨和國家事業繼往開來，在人事醞釀和徵求意見時，「一些黨和國家領導同志，以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示從領導崗位上退下來，讓相對年輕的同志上來，表現出了寬闊胸懷和高風亮節」。

文章並說，新一屆國家機構和全國政協領導人員人選的產生過程，堅持黨中央集中統一領導，把政治標準放在首位，始終堅持「以事擇人」。

今年2月28日上午，習近平在民主協商會上，就這份擬向全國人大、全國政協會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單和全國政協領導人員人選建議名單，向各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表通報情況，聽取意見。文章說，「與會人員一致表示擁護和贊成」。

當天下午，中共20屆二中全會通過了這份人選建議名單。隨後在3月初召開的全國政協、全國人大會議上進入醞釀、選舉等程序。（編輯：張淑伶/唐佩君）1120314