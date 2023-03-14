世代交替 「60後」幹部接任湖南安徽海南書記

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（中央社台北14日電）中國兩會後地方人事調動，「60後」幹部紛紛升任一把手。中共中央今天宣布，前吉林省長韓俊接替鄭柵潔繼任安徽省委書記，前海南省委書記沈曉明接任湖南省委書記，馮飛升任海南省委書記。

上述3名新任省委書記，均屬「60後」（1960年代出生）幹部。而原本的「50後」幹部，不是升任中央部委首長，就是轉任全國人大待退。

在上述異動的省委書記職務中，前安徽省委書記鄭柵潔日前被中國全國人大會議推選為國家發改委主任，接替已升任國務院副總理的何立峰，未來仕途被外界普遍看好。

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至於前湖南省委書記張慶偉，日前則經由全國人大會議轉任人大副委員長。若依中共黨政官場慣例，仕途恐將告終。

1962年生、接任海南省委書記的馮飛，是由海南省長就地升任。在新省長人事未定案前，他將以「60後」省部級官員之姿兼任海南省一、二把手；而1963年生的韓俊，則是從吉林省長異地升任；至於同為1963年生、先前已是海南省委書記的沈曉明，形式上是平調。（編輯：邱國強/唐佩君）1120314