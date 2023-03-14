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美方盼兩會後拜習通話 北京：不能為溝通而溝通

2023/3/14 17:35
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（中央社記者呂佳蓉北京14日電）白宮國家安全顧問蘇利文說，美國總統拜登計劃與中國國家主席習近平通電話。中國外交部今天回應，溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通。

美媒報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登（Joe Biden）計劃在中國全國人大會議結束、新領導班子上路後，與習近平通電話。

中國外交部下午舉行例行記者會，有媒體在會上詢問中方能否證實相關訊息，以及拜習通話籌備的細節。

中國外交部發言人汪文斌對此回應，中美之間「保持著必要溝通」。中方認為，溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通。

汪文斌又強調，美方應當拿出誠意，與中方相向而行，以實際行動推動中美關係重返正軌。

此外，針對澳英美聯合宣布「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦合作案，汪文斌則回應，這是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定。

汪文斌表示，美英澳發佈的最新聯合聲明表明，「三國為了一己地緣政治私利，完全無視國際社會關切，在錯誤和危險的道路上越走越遠」。

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他又說，美英澳三國核潛艇合作涉及核武器國家向無核武器國家轉讓大量武器級高濃鈾，構成嚴重核擴散風險。三國稱將遵守最高核不擴散標準，實質上是脅迫國際原子能機構秘書處作出保障監督、後面安排，嚴重損害機構權威，中方對此堅決反對。

汪文斌還說，在各方達成共識之前，美英澳三國不應開展核潛艇合作，機構秘書處也不得擅自與三國商簽保障監督安排。（編輯：邱國強）1120314

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