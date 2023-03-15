中國1-2月消費年增率轉正 房地產投資降幅縮小

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中國國家統計局今天公布1-2月經濟數據，全國固定資產投資年增率較預期更高，房地產投資降幅縮小，反映消費力的社會消費品零售總額年增率也由負轉正。官方指經濟運行呈現企穩回升態勢。

在投資方面，1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）人民幣（下同）5兆3577億元（約新台幣23兆5739億元），年增5.5%，增速較2022年全年加快0.4個百分點。2月份固定資產投資較1月增長0.72%。

財新網報導，受基建和製造業投資穩健增長、房地產投資降幅縮小的帶動，1-2月5.5%的投資年增率，超出市場預期。

不過，1-2月民間固定資產投資2兆9420億元，年增幅僅0.8%，明顯低於總體投資的5.5%增速和同期國有企業的10.5%增速。

1-2月份，全國房地產開發投資1兆3669億元，年降5.7%，雖然仍是投資的主要拖累，但降幅較去年12月的10.0%縮小。

此外，1-2月新屋開工面積、銷售面積、銷售額與去年同期相比分別下降9.4%、3.6%、0.1%，降幅較2022年12月也都明顯縮小。報導指出，在保交樓等政策推動下，商品房竣工面積年增率由降轉增，從2022年12月的下降6.6%轉為增長8%。

在消費方面，1-2月份，社會消費品零售總額7兆7067億元，年增3.5%；相較於2022年12月的年減1.8%，市場銷售由降轉增，且結束了由去年10月以來的下降趨勢。其中，餐飲收入成長了9.2%，快於其他商品銷售。

不過，以月增幅來看，1、2月社會消費品零售總額增速分別為0.61%和負0.02%，顯示春節過後消費需求季節性下滑。

1-2月份，全國規模以上工業增加值年增長2.4%，比2022年12月份加快1.1個百分點。從經濟類型看，國有控股企業增加值增長2.7%；股份制企業增長4.3%，但外商及港澳台商投資企業下降5.2%；私營企業增長2.0%。

就業方面，2月份，全國城鎮調查失業率為5.6%，比1月上升0.1個百分點。16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為18.1%、4.8%。

根據國家統計局官網，總體來看，1-2月份，中國疫後階段經濟循環加快暢通，生產需求明顯改善，經濟運行企穩回升。但外部環境更趨復雜，需求不足仍較突出，經濟回升基礎還不牢固。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120315