中國再爆噁心酸菜 廣東工人赤腳踩踏醃製

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（中央社台北15日電）配合315打假維權，繼去年中國官媒央視曝光湖南噁心酸菜震驚各界，廣東電視台今年跟進製播汕頭市工人如法炮製醃酸菜的報導，訪問工人踩踏酸菜不會辣腳嗎？對方答覆稱習慣就不會了。

3月15日是國際消費者權益日，按例央視當天晚間8時播出「315晚會」節目，曝光各大小企業的造假行徑，而被稱之為「打假晚會」。

不讓央視專美，廣東電視台則是率先披露汕頭市不肖業者，放任工人醃製噁心酸菜。

根據微博與推特等社群平台轉載的影音，這些醃菜廠的衛生環境非常差，工人還邊抽菸邊切酸菜，掉在地上的鹹菜並未洗淨，直接扔進箱子。

南社村的汕頭沐彤園食品有限公司的工人，更是直接赤腳踩踏，被問到會不會辣腳時，工人稱「習慣了就不辣了」。

巧合的是，去年央視播出的315晚會，也是曝光湖南插旗菜業醃製酸菜的環境令人作嘔，合作商台資企業康師傅因此而股價重挫9.98%並發布聲明，立即終止供應商資格。

插旗菜業是湖南省華容縣規模較大的蔬菜再加工廠，號稱替多家知名企業代加工酸菜製品，若干速食麵內含的老壇酸菜包也是他們代工，號稱老壇工藝，足時發酵。

不過經實地探訪，這家企業標準化醃製池的酸菜專供出口，而老壇酸菜包的酸菜則是向外收購的「土坑酸菜」。

當時跟蹤公司貨車的採訪團隊，在附近一片農田裡發現醃酸菜的土坑，工人們穿著拖鞋，還光著腳踩踏酸菜，甚至一邊抽菸一邊幹活，菸頭直接扔進酸菜裡，插旗菜葉收購時，並未執行衛生檢測。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120315