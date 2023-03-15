傳習將訪俄 專家：非為促進和平續劍指西方

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（中央社台北15日電）中國國家主席習近平傳將訪俄羅斯，專家認為，中國非為促進和平，中俄仍把烏克蘭戰爭歸咎於美國和北約的擴張，繼續指責和平障礙來自西方，不期待這個立場會有重大改變。

德國之聲（DW）今天報導，沙烏地阿拉伯與伊朗在中國斡旋下達成和解協議被視為北京的外交成功後，接著又傳出習近平可能下周出訪俄羅斯會見總統蒲亭（Vladimir Putin），對此美國德國馬歇爾基金會（GMS）亞洲部的資深研究員馬安洲（Andrew Small）受訪時發表上述看法。

馬安洲表示，在沙烏地與伊朗達成協議後，傳習要出訪俄羅斯，看來中國想要延續這種外交成果的敘事，但不同的是，沙烏地和伊朗的對話已經進展到相當程度，中國的參與基本上是在雙方確實希望達成和解，並願意讓中國收獲一份政治籌碼的情況下，而這與烏克蘭戰爭的情況相差很大。

他認為，至今沒有任何跡象顯示中國有意願施壓俄羅斯。中俄根本上仍然希望能夠將烏克蘭發生的事情主要歸咎於美國和北約的擴張，這仍然將是官方敘事的一部分，也是在中國立場文件中看到的措辭，同時也是兩會期間就這一問題使用的更強有力的語言。

馬安洲指出，在這種情況下，不期待看到中國對現有立場的一些重大偏離，中國希望在這個問題上把自己定位為力主的行動者，而和平的障礙來自美國和西方。這也是中國官方在慕尼黑安全會議上的立場，繼續將所有問題歸咎於美國。

此外，馬安洲提到，最近的情勢都與中國鞏固自己的陣營有關。無論是俄羅斯、白俄羅斯、伊朗還是沙烏地，與這些國家不僅是謀求和平，更是打造陣營。

他強調，中國力圖確保自己有一群朋友，在與美國對抗的大背景下。這仍然是目前中俄關係的癥結所在。對西方來說，重要的是不要被剛剛在中東發生的事情所迷惑，以為中國似乎突然變身為促進和平的行動者，或中國以往的立場會有根本的改變。

外媒報導，中國國家主席習近平下週將訪問俄羅斯會見總統蒲亭 ，並擬與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy） 視訊會談，中國外交部發言人汪文斌14日則表示，目前沒有可以發布的消息，中方與各方保持著溝通。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120315