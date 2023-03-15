人行：堅持黨對金融穩定全面領導 完善存款保險

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（中央社台北15日電）在當局強化金融監管之際，中國人民銀行（央行）今天召開2023年金融穩定工作會議指出，要加快推進金融穩定保障體系建設，完善金融穩定立法和金融穩定保障基金制度，更好發揮「存款保險」功能。

根據人行官網公布訊息，這場會議並強調，「防範化解金融風險」是金融工作的「永恆主題」。金融穩定系統要「牢牢堅持黨對金融穩定工作的全面領導」。

訊息提到，會議出席層級最高的是人行副行長潘功勝。會中檢討2022年金融穩定工作外，並分析當前金融形勢，部署下一階段金融穩定工作。

會議聲稱，中國金融運行「整體穩健，風險可控」。中國金融體系中銀行業資產比重超過9成，銀行業金融機構「總體經營穩健」，特別是大型銀行「評級一直優良」，是中國金融體系的「壓艙石」。

會議並稱，少數問題中小金融機構改革化險「取得重要進展」，非法金融活動「得到有力整治」，金融市場「運行平穩」。

會議強調，要繼續按照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」的方針，統籌發展和安全，壓實金融風險處置各方責任，積極穩妥壓降「存量高風險機構」。

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會議並表示，要加強金融風險處置機制和能力建設，強化監測、預警、評估，推動金融風險「早發現、早糾正、早處置」，加大追贓挽損和反腐問責力度，防範道德風險。

這場會議還要求加快推進金融穩定保障體系建設，完善金融穩定立法和「金融穩定保障基金」制度，更好發揮「存款保險」功能。要以「時時放心不下」的責任感，持之以恆做好風險防範化解工作，堅決守住「不發生系統性金融風險」的底線。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120315