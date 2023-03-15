評論：中國平庸寡頭集團掌權 國家危機不減反增

（中央社台北15日電）德國之聲今天發表評論指出，在中國全新的「元首體系」中，由忠於元首的黨羽與其餘專業官僚組成的政府團隊是明顯平庸的，難以真正應對未來危機與挑戰，反而可能加劇舊危機並製造新危機。

德國之聲（Deutsche Welle）這篇題為「一個平庸的寡頭集團出現了」的評論，以「柔性政變」、「中共自1992年以來市場經濟化的威權體系逐漸終結的過程」等語，形容中共總書記習近平掌權以來的10年。並指2022年秋的中共20大及剛結束的中國「兩會」，正式確立了中國獨裁時代的到來。

評論指出，中國「兩會」過後，「團派」的力量被徹底清除，「忠於元首的私人黨羽」紛紛占據黨內重要位置，與「不屬於元首黨羽的殘餘專業官僚」組成一個新的政府團隊。但在這個全新的元首體系中，這樣一支團隊卻是明顯平庸的。

評論並指出，這個政府團隊難以真正應對中國未來的危機與挑戰，因而是過渡性的，反而可能加劇舊的危機，且不斷製造新的危機。如果回顧過去半年中國政府過渡期所發生的混亂，像是白紙革命、社會混亂、大規模恐慌和經濟衰退，或許都是未來5年中國形勢發展的序曲或預演。

評論認為，從傳統君主及宰相的角度來看，李強和元首（習近平）的關係不再是黨內第一、二號領導人的序位關係，也不存在傳統意義上黨務與經濟的黨內分工關係。李強可能更多地只是作為「元首的執行長」，在有充分授權的情形下處理經濟事務。

這篇評論直指，中國這屆政府可能首次擺脫了過去30年中南海「南北兩院」的矛盾，國務院辦公廳和中共中央辦公廳第一次「和諧地統一在元首之下」。雖然這些新關係、新環境對李強有利，但並不意味著李強將能顯示多少自主性、獨立性。

評論認為，從李強和其他元首黨羽的從政經歷和領導風格來看，固然不乏在浙江、福建領先開放省分的靈活和務實。但這些都會在他們主政中南海後被拋棄，回歸到每個人和整個群體的「平庸本質」。

尤其在危機時刻，例如2022年4月的上海封城，李強擔任中共上海市委書記的表現，充分證明了這種平庸。如果置於全國性的領導位置，那麼在白紙革命的挑戰下，李強（對防疫）改採放任態度及隨後造成的全國性混亂和COVID-19死亡災難，更是將這種平庸暴露無遺。

評論還提到，類似的情況，其他元首親信如蔡奇早在2017年清理北京「低端人口」時表現出與普羅大眾為敵的態度；王小洪在「白紙革命」爆發後對待中國年輕菁英，仍以陳舊的「1127專案」模式鎮壓，都暴露了同樣的平庸。

評論認為，因為平庸，這些親信喪失了對基本理性和普遍原則的尊重，無視現實與衝突，而將私黨利益和寡頭地位置於最高。而這個「平庸集團」的形成，將毫不猶豫地推行和放大所有的路線錯誤，變成某種加速機制，也可能加速與美國和西方世界對抗。

這篇評論提到，對美國和印太地區的競爭集團來說，中國高層出現的平庸集團或許不是件壞事，整個民主世界的聰明菁英們，將很高興看到他們的中國對手是如何的平庸。然而，他們也將面對一個更封閉、固執、強硬的對手，這是對現有國際秩序的長期挑戰，也就是Pax Sinica（中國盛世）的到來，可能遠比預想的新冷戰麻煩得多。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120315