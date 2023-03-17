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李大維盼對岸走出舊框架 不帶政治前提恢復交流

2023/3/17 19:06（3/17 19:16 更新）
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海基會董事長李大維（中）17日表示，隨著疫情和緩，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻，期待陸方走出舊框架，以務實不帶政治前提的思維看待兩岸。 （海基會提供）中央社記者唐佩君台北傳真 112年3月17日
海基會董事長李大維（中）17日表示，隨著疫情和緩，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻，期待陸方走出舊框架，以務實不帶政治前提的思維看待兩岸。 （海基會提供）中央社記者唐佩君台北傳真 112年3月17日
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（中央社記者唐佩君台北17日電）海基會董事長李大維今天表示，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻，適逢中國大陸兩會結束，「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，期待大陸新領導團隊走出舊框架，以務實不帶政治前提看待兩岸。

財團法人海峽交流基金會17日下午舉行第11屆董監事第8次聯席會議，李大維在致詞時作上述表示。

李大維指出，隨著疫情和緩，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻，「對等互惠」一向是兩岸互動的準則，如今是3月春暖花開的季節，也適逢中國大陸兩會剛結束，他以「潮平兩岸闊，風正一帆懸」形容，表示期待陸方新領導團隊能以更開闊的心胸，走出舊框架，以務實不帶政治前提的思維，看待兩岸關係，讓兩岸一起促進健康有序的交流往來。

李大維說，到任一個多月以來，深深感受到海基會同仁辛苦的付出，包括文書驗證、證件逾期、急難救助等各種業務。如今疫情趨於和緩後，海基會接下來將主動出擊，接觸更多台商、台生、陸生、陸配，深入了解他們的需求，積極解決他們的問題。同時，要讓社會大眾更加認識海基會的服務工作，對海基會的努力更有感。

李大維指出，他跟海基會秘書長邱垂正上任以來，積極蒐整各界意見，提交給決策單位參考。近期陸委會宣布恢復10個兩岸定期航點，以及13個包機航點，另也宣布自3月25日起，開放「小三通」客運中轉，相信未來兩岸交流趨向正常化應指日可待。

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不過他也提到，2019年8月陸方禁止「陸客自由行」，2020年4月暫停「學位生」來台就學，這些被陸方片面中斷的交流，至今仍未恢復。

李大維表示，觀察這次兩會審議的「國務院機構改革方案」，中國大陸未來將集中資源推動科技自主與數據應用，也會在鄉村振興及老齡事業上提供更多政策支持，同時強化對各種金融活動的監管。這些變化將深刻影響中國大陸相關領域未來發展，提醒所有的台商朋友要多留意。（編輯：楊昇儒）1120317

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