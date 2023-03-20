中國房市局部復甦非全面回暖 官媒促勿盲目漲價

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（中央社台北20日電）中國70個大中城市房價出現企穩跡象，有地方建案近來因此陸續加價，官媒評論指局部復甦不意味市場進入全面回暖，盲目漲價並不可取。

官媒證券日報今天發表評論文章說，北京、南京、蘇州、昆明等地多個樓盤近日喊話或已經變相漲價，取消折扣、不再送車位等。這背後邏輯也是基於房市復甦，但復甦不意味著市場全面上行。

文章說，核心一、二線城市交易活躍度提升，主要是政策利多逐漸傳導至市場端，多數三、四線城市觀望情緒仍濃厚，未走出盤整格局。

文章表示，如此淡市中出現「旺銷」現象，房企一味盲目跟風漲價並非解困良藥，也不是發展的長久之計。相反地，急迫漲價可能錯失最優去化窗口期，讓企業現金回流能力再度受挫，陷入被動。房企此時更應冷靜應對，甚至需警惕踏錯銷售節點而可能引發的反噬之痛。

文章並指出，當前中國房市仍存在不確定性，一方面需求釋放能否持久有待觀察，另一方面購屋者信心尚未完全恢復，價格仍是觸動敏感神經的關鍵要素。

另外，對房企來說，償債高峰還未過去，應豐盈現金流還債保住信用體系，做好「保交樓」工作穩住客戶滿意度。

文章強調，房企要深刻認識「穩地價、穩房價、穩預期」仍是主基調，應以回籠資金為第一要務，實現良性循環和彎道超車，促進市場平穩發展。

中國國家統計局日前發布2月最新房價數據顯示，隨著政策效果逐步顯現及住房需求進一步釋放，城市房價較1月整體上漲，其中一線城市房價年增1%以上，二、三線城市房價降幅則縮小。

據公布，2月70個大中城市新建商品住宅和中古屋銷售價格較1月上漲的城市分別有55個和40個，比1月分別增加19個和27個。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120320