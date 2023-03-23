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胡錫進：社會主義市場經濟也需要自由度

2023/3/23 11:08
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（中央社記者李雅雯台北23日電）前環球時報總編輯胡錫進表示，中國施行社會主義市場經濟，也需要充裕的寬鬆和自由度支持，國家安全的最大基礎支撐是發展，「覺得國家管得愈嚴、愈負責任」這種認識是不對的。

胡錫進22日晚在社群專頁表示，中國社會需要增加自由度，放鬆不影響國家安全領域管制，整體上要更加寬鬆，給各方面活力創造更大空間，這對增進國家利益至關重要。

他說，「中國施行的是社會主義市場經濟，而市場經濟需要充裕的寬鬆和自由度予以支持，這是規律」。

胡錫進指出，國家安全是所有一切的前提和基礎，對於國家安全的最大基礎支撐是發展。不遺餘力為實現高品質發展創造各種條件，這些條件的一個重要構件就是社會應有的活力和創造性。

他說，一些人對寫入社會主義核心價值觀的「自由」持有偏見，總覺得國家好的東西都是「管出來的」，因此管得愈嚴，愈是負責任的表現，「這種認識是不對的」。

胡錫進強調，中國國家安全大形勢這些年有變化，外部不安全因素大為上升，構成新挑戰，國家安全相應措施必須及時跟進；但是這些措施要保持好對外的針對性和準確性，必須嚴格限制它們對社會內部治理傳導作用。

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他說，外部環境愈是惡劣，愈要保持內部穩健，確保充分釋放內部活力，不斷強化制度競爭力。中國只有透過充分開掘社會潛力加速強大起來，才能克服那些來自外部國家安全挑戰，實現戰略博弈最終勝出。

「自由不是絕對的，必須有邊界。同時也需注意管理的邊界，不能追求它的最大化，不能讓管理層層加碼」，他認為，現今管理圍繞安全的層層加碼現象有一定普遍性，對安全的定義也在一些領域過於寬泛，需要引起足夠重視。（編輯：唐佩君）1120323

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