兩會期間提港有國安風險 民主派背景者接連被捕

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（中央社台北23日電）中國「兩會」期間中共中央港澳工作領導小組常務副組長夏寶龍及中共政治局常委王滬寧，先後提及香港仍有國安風險要維護國家安全，使得過去2週港國安處對民主派背景人士3次拘捕。

香港行政長官李家超5日列席中國全國人大會議開幕式，期間獲夏寶龍接見。

李家超表示，夏寶龍在會晤中提醒他與特區政府「要有憂患意識，居安思危」，因為「影響國家安全風險的力量」仍然存在，要求李家超及特區政府做好國安風險管理，不能讓其萌芽及蔓延。

「兩會」期間王滬寧8日在北京參加港澳政協聯組會，與港區政協會面。據港區政協轉述，王滬寧向他們提出4點希望，包括維護國家安全及合力發展經濟等。

由3月9日至22日的2週內，香港警方國安處對有民主派背景人士採取了3次拘捕行動。

先是9日已解散的香港職工盟前秘書長李卓人的妻子鄧燕娥，被國安處人員以涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，11日獲准保釋。

11日警方國安處人員拘捕鄧燕娥的胞妹鄧燕梨，以及律師何俊麒。何俊麒是民主黨前主席何俊仁的胞弟。

鄧燕梨及何俊麒被指涉嫌串謀妨礙司法公正，在警方持法庭手令到一個處所搜查前，涉嫌取走證物，有關證物與一宗「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件有關。

據港媒報導，該處所是鄧燕娥的住所。鄧燕梨及何俊麒其後獲准保釋。

21日何俊仁被國安處人員以涉嫌妨礙司法公正拘捕，指他涉嫌在保釋期間干擾初選案還押證人家屬，以影響證人作供。

已解散的香港支聯會前副主席何俊仁，連同前主席李卓人和副主席鄒幸彤及支聯會，被控煽動顛覆國家政權罪，去年8月何俊仁獲准保釋，期間需遵守多項保釋條件，包括「不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能被視為違反國安法，或香港法例中危害國家安全罪行的言論或行為」等。

除了拘捕行動外，明報今天報導，據了解，國安處22日早上一度帶走最少4名前職工盟成員協助調查，包括前主席黃迺元、前副主席鄧建華、前幹事杜振豪，但未有拘捕。

過去2天共最少6名前職工盟成員被要求協助調查，國安處也曾接觸其他勞工團體成員，原因未明。

對於要求相關人士或團體助查原因及協助調查什麼案件，警方回覆明報表示，不評論個別個案，而採取任何行動均會按實際情況依法處理。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120323