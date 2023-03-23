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宋濤與台商座談 陸委會：不如務實協商兩岸關係

2023/3/23 18:25
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（中央社記者李雅雯台北23日電）中國大陸國台辦主任宋濤昨天赴昆山與台商座談，陸委會今天表示，陸方與其大作宣傳，不如務實地坐下來溝通、協商兩岸關係要往哪裡發展，把溝通協商門檻墊得高高的，這不是正常態度。

大陸委員會23日下午舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會中作出上述表示。

詹志宏表示，宋濤在座談會上所提「統一後…」，這種話語不是第一次出現；每當有這種論述出現時，就有其他人會問，現在就可以享有這些待遇，「為什麼要等到統一後」。

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詹志宏強調，陸方與其用這些話語大作宣傳，不如務實地協商兩岸如何相處、兩岸關係如何發展，彼此怎麼定位、如何和睦相處；比起空談，不如務實地坐下來溝通協商，陸方將溝通協商門檻墊得高高的，這不是一個正常態度。

宋濤22日前往昆山與台商座談時提到，統一後台胞希望得到什麼，對（北京）當局有什麼要求，只要在「一個中國原則」下都可以商量，會尊重台胞意願與需求，讓台胞感受到統一的好處。（編輯：楊昇儒）1120323

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