港媒：共軍上將劉亞洲涉嚴重貪腐案

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（中央社記者張謙香港24日電）據報導，中國人民解放軍國防大學前政委、空軍上將劉亞洲涉及嚴重經濟貪腐問題，或將遭當局重判「死刑緩期兩年執行」（死緩）刑罰。

明報今天刊登文章指出，近兩年來，坊間一直傳聞劉亞洲涉案受查，但大多語焉不詳，近日北京多方消息人士證實，劉亞洲身陷要案。

據指出，劉亞洲被指涉嫌以基金會、協會等名義聚斂巨額財富，因涉嚴重經濟貪腐問題，或將遭當局重判死緩刑罰。

文章表示，其中一名北京消息人士說，劉亞洲的妻子、前中國國家主席李先念的女兒李小林「平安」，劉亞洲所陷重案，「與李小林無關」。

文章引述消息人士說，中央軍委紀委早已調查劉亞洲，近期進入結案程序，而劉亞洲所涉之事，主要是他及家人成立的基金會、協會，收受有關人士巨額捐款。

據指出，已因涉黑、洗錢等原因受查的山西前首富、前金業集團董事長張新明對劉亞洲的「政治獻金」達人民幣數千萬元。

2014年8月，張新明被中紀委帶走調查，其後導致多名山西高官落馬。

據介紹，劉亞洲現年70歲，安徽宿縣人，常年在軍中服役。他1968年參軍，1972年在武漢大學外語系英文專業學習，1979年任空軍政治部聯絡部幹事，1984年底任中國作協理事。

1997年起，劉亞洲先後擔任前北京軍區空軍政治部主任、前成都軍區空軍政委、空軍副政委兼紀委書記等職；2009年12月任國防大學政委，2017年初退役。

文章表示，劉亞洲在空軍系統服役期間，以軍旅作家身分聞名。（編輯：陳沛冰）1120324