更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

馬英九27日訪中客隨主便 未預期見陸方重要人士

2023/3/26 15:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北26日電）前總統馬英九27日將前往中國大陸祭祖，並率多名學生與中國大陸學生交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天重申，馬英九此行單純就是祭祖與帶學生交流，未預期會見到誰，至於陸方有誰要來見，他們則是客隨主便。

前總統馬英九明天將啟程前往中國大陸祭祖，並率多名青年學子與中國大陸學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖。根據馬英九基金會公布的行程規劃，馬英九明天下午將從桃園搭機前往上海，隨即轉往南京，並於28日拜謁中山陵；4月1日將前往湖南湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除祭祖外，馬英九也將帶領馬英九基金會「大九學堂」的30多名青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與中國大陸學生進行交流。

外傳中共涉台二把手、全國政協主席、中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧與國台辦主任宋濤，將分別在上海、南京與馬英九見面。蕭旭岑今天接受中央社記者訪問時表示，馬英九此行單純就是祭祖與帶學生交流，未預期會見到誰，至於陸方有誰要來見，他們則是客隨主便。（編輯：蘇志宗）1120326

#馬英九
#蕭旭岑
#馬英九基金會
馬英九
台宏斷交 82年邦交大事記台宏斷交 藍營批蔡政府對錯誤兩岸路線執迷不悟
蕭旭岑
訪中稱謂攻防 馬辦引馬習會：互稱先生是最高尊重馬英九訪中 馬辦：客隨主便未預期見重要人士
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族