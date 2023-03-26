馬英九27日訪中客隨主便 未預期見陸方重要人士

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（中央社記者王承中台北26日電）前總統馬英九27日將前往中國大陸祭祖，並率多名學生與中國大陸學生交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天重申，馬英九此行單純就是祭祖與帶學生交流，未預期會見到誰，至於陸方有誰要來見，他們則是客隨主便。

前總統馬英九明天將啟程前往中國大陸祭祖，並率多名青年學子與中國大陸學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖。根據馬英九基金會公布的行程規劃，馬英九明天下午將從桃園搭機前往上海，隨即轉往南京，並於28日拜謁中山陵；4月1日將前往湖南湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖。

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除祭祖外，馬英九也將帶領馬英九基金會「大九學堂」的30多名青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與中國大陸學生進行交流。

外傳中共涉台二把手、全國政協主席、中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧與國台辦主任宋濤，將分別在上海、南京與馬英九見面。蕭旭岑今天接受中央社記者訪問時表示，馬英九此行單純就是祭祖與帶學生交流，未預期會見到誰，至於陸方有誰要來見，他們則是客隨主便。（編輯：蘇志宗）1120326